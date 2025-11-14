Aquí es donde podrás ver en vivo la gran final de Miss Universo 2025

La expectativa crece en torno a Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, quien ha acaparado los reflectores internacionales no solo por su presencia escénica, sino también por su firme postura durante la reciente controversia con Nawat Itsaragrisil, uno de los organizadores en Tailandia.

Bosch ha sido elogiada por su reacción firme y respetuosa, lo que le ha ganado el apoyo de miles de seguidores dentro y fuera del país. Su desenvolvimiento en las actividades preliminares también ha sido destacado por expertos y medios especializados, que la señalan como una de las favoritas.

FECHA Y HORARIO OFICIAL

La organización de Miss Universo confirmó que la Fiesta de Coronación de la final tendrá lugar el viernes 21 de noviembre en Tailandia, donde se congregarán las representantes de más de 80 países.

Para la audiencia mexicana, el horario queda de la siguiente manera:

Tailandia : viernes 21 de noviembre , 7:00 horas.

: , 7:00 horas. México: jueves 20 de noviembre (hora equivalente, según huso horario).

Debido a la diferencia de horario, los seguidores en México deberán madrugar si desean ver la transmisión completamente en vivo.

DONDE VER MISS UNIVERSO MÉXICO 2025

Aunque las plataformas oficiales del certamen aún no han sido confirmadas, se prevé que México vuelva a contar con la señal de Imagen Televisión, la cual ya ha transmitido anteriormente Miss Universo México 2025 y ha mostrado disposición para continuar con la cobertura completa del evento internacional.

La cadena televisiva ha señalado que planea ofrecer una transmisión especial con análisis, entrevistas y contenido exclusivo para acompañar la trayectoria de Fátima Bosch durante la coronación.

OPCIONES DIGITALES

En el caso del público que prefiere consumir contenido en línea, Miss Universo suele ofrecer sus transmisiones a través de plataformas digitales. Es común que el evento esté disponible en:

Los canales oficiales de YouTube de Miss Universo

Las redes sociales del certamen

Si bien aún falta la confirmación final de los derechos de transmisión para México, los seguidores recomiendan estar pendientes de los comunicados oficiales en los próximos días.La participación de Fátima Bosch ha revitalizado el entusiasmo nacional en torno al concurso. Sus seguidores están organizando encuentros, activaciones en redes sociales y espacios de comentarios en vivo para acompañarla durante la coronación.

México espera que este año sea el momento en que Bosch logre traer la corona internacional, consolidándose como una de las representantes más destacadas de los últimos tiempos.