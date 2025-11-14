Natanael Cano critica al Gobierno por multa e investigación contra Junior H en Jalisco

La polémica por la presunta apología del delito volvió a encenderse en Jalisco, luego de que Junior H fuera multado e investigado por interpretar corridos prohibidos durante su presentación en las Fiestas de Octubre 2025.

El caso provocó la reacción inmediata de Natanael Cano, quien arremetió contra las autoridades y advirtió sobre un posible avance en restricciones a la libertad artística.

JUNIOR H EN LAS FIESTAS DE OCTUBRE 2025

La presentación de Junior H en las Fiestas de Octubre 2025 no solo atrajo a miles de fanáticos, sino también consecuencias legales. El cantante de corridos bélicos y tumbados recibió una multa y es investigado por la Fiscalía de Jalisco, luego de interpretar "El Azul", un tema que hace referencia a Joaquín "El Chapo" Guzmán, figura del narcotráfico mexicano.

El Ayuntamiento de Zapopan, encabezado por Juan José Frangie, informó que Junior H violó las disposiciones estatales que prohíben los corridos que hagan apología al delito, por lo que fue sancionado con 33 mil pesos y vetado de futuras presentaciones en el municipio. Además, la Fiscalía abrió una carpeta en su contra que podría derivar en consecuencias penales.

NATANAEL CANO ESTALLA EN REDES: "QUÉ GOBIERNO TAN RIDÍCULO"

El cantante sonorense de corridos tumbados no tardó en reaccionar ante la reciente polémica de Junior H. A través de sus historias en Instagram, Natanael Cano expresó su inconformidad a través de sus historias de Instagram. El cantante calificó de "vergonzosa" la postura del gobierno jalisciense.

"Qué gobierno tan ridículo el de mi país. Qué vergüenza", escribió Cano, al compartir una publicación sobre la comparecencia de Junior H ante la autoridad.

El artista cuestionó que las autoridades pretendan decidir qué pueden o no cantar los músicos, señalando que este tipo de restricciones representan un riesgo mayor para la libertad individual.

"Todo por cantar música, ahora quieren que cantemos lo que ellos dicen. Por Dios", expresó.

En un video posterior, el intérprete de "Mi bello ángel" amplió su postura y pidió a sus seguidores mantenerse "trucha" ante posibles medidas más estrictas.

"Primero es eso, primero es que nos digan qué cantar, luego qué vestir, qué escuchar, en qué trabajar... así empiezan estos. Hasta que se te meten en la cocina, trucha", advirtió.

Cano afirmó que el problema no solo afecta a los artistas, sino que podría extenderse a la ciudadanía si no se cuestionan estas decisiones.

"No siempre estén de acuerdo y aplaudan: ´Uy sí, corridos, qué bueno que el gobierno hace eso´. Luego les va a ir peor a ustedes. Ojo ahí".

¿JUNIOR H PODRÍA IR A PRISIÓN?

El caso contra Junior H continúa en manos de la Fiscalía de Jalisco. De acuerdo con el artículo 142 del Código Penal del estado, la apología del delito puede castigarse con uno a seis meses de prisión.

El cantante ya compareció ante las autoridades y su declaración será integrada en la carpeta de investigación. Si se determina que su interpretación constituye apología a la violencia, podría enfrentar consecuencias penales.

Por ahora, el caso avanza mientras continúa el debate nacional sobre la censura, las libertades artísticas y el papel de los corridos bélicos en la cultura popular mexicana.