Emiten orden de arresto contra Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante atraviesa un momento legal complicado después de que un juez ordenara su detención. La decisión se dio a conocer este jueves, cuando se informó que el comunicador no respetó la orden de restricción que Maribel Guardia interpuso en su contra, motivo por el cual deberá cumplir un arresto mínimo de 12 horas.

La medida surge a raíz de la disputa entre la actriz costarricense y su exnuera, Imelda Garza Tuñón. Guardia presentó ante las autoridades una queja en la que señalaba que la conducta de Imelda no era la adecuada para la crianza de su nieto.

En ese contexto, Maribel notó que Infante abordaba repetidamente el caso en sus programas, según ella, de manera tendenciosa, por lo que decidió solicitar medidas de protección que le prohibieran al periodista mencionarla. Sin embargo, éste volvió a referirse a la actriz con comentarios despectivos, incumpliendo así la orden judicial.

Durante la audiencia realizada alrededor de las 15:00 horas de este jueves, el juez de control dictaminó el arresto del presentador y le ordenó eliminar de sus plataformas cualquier contenido, videos o imágenes, en el que mencione a la también cantante. La información fue dada a conocer en el programa "Dulce y picosito", conducido por Flor Rubio.

Aunque la defensa de Infante trató de anular la notificación del arresto, sus intentos no prosperaron. Si bien el comunicador desconocía la sanción en su contra al momento en que fue emitida, se sabe que cuenta con un amparo ante posibles acciones legales promovidas por Maribel Guardia.