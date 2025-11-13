  • 24° C
Farándula

Chadwick Boseman recibirá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

El inolvidable intérprete de Black Panther será homenajeado con uno de los reconocimientos más emblemáticos de la industria

Nov. 13, 2025
“El propósito cruza las disciplinas. El propósito es lo que te conecta con la gente y con lo que estás destinado a hacer.”

La ceremonia de develación se realizará el 20 de noviembre, consolidando el impacto que Boseman dejó en el cine, la representación y la cultura global.

Como parte de la clase de homenajeados 2024, su estrella estará ubicada en la categoría de Cine, el medio donde el actor alcanzó su mayor trascendencia.

Se anticipa una ceremonia profundamente emotiva, con la presencia de su familia, su esposa y varios colegas del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes han mantenido viva su memoria desde su fallecimiento en 2020.

UN HÉROE DENTRO Y FUERA DE LA PANTALLA

Aunque su carrera fue relativamente breve, Chadwick Boseman dejó una huella imborrable en la cultura popular y en la industria cinematográfica.

Black Panther: Su interpretación de T’Challa lo convirtió en un ícono de representación cultural y en un símbolo de orgullo para millones de personas.

Roles históricos: Destacó al dar vida a figuras reales con profundidad, fuerza y respeto, como Jackie Robinson, James Brown y Thurgood Marshall.

En un discurso de 2018, el actor compartió una de sus frases más recordadas:

“El propósito cruza las disciplinas. El propósito es lo que te conecta con la gente y con lo que estás destinado a hacer.”

Redacción
