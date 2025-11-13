Zayn Malik regresa a One Direction diez años después: ¿Habrá un reencuentro?

La historia de One Direction ha vuelto a sacudir a millones de fans alrededor del mundo. Una década después de abandonar el grupo en medio de tensiones internas, Zayn Malik ha reaparecido vinculado oficialmente a la icónica boyband británica.

El regreso de Zayn Malik ha desatado entre los fans una ola de especulaciones sobre un eventual reencuentro.

ZAYN MALIK REGRESA A ONE DIRECTION DIEZ AÑOS DESPUÉS

De acuerdo con información publicada por Daily Mail e Indeksonline, documentos recientemente revelados muestran que Zayn ha realizado movimientos formales relacionados con One Direction, entre ellos su nombramiento como director comercial de la empresa PPM Music Limited, la firma vinculada al grupo.

Este hecho, inesperado e inédito desde su salida en 2015, ha elevado las expectativas de los seguidores, quienes están divididos entre quienes ven un posible acercamiento real y quienes creen que solo se trata de un trámite administrativo.

La situación emocional alrededor del grupo también atraviesa un momento delicado. Tras la muerte de Liam Payne, ocurrida el pasado 16 de octubre de 2024 en Argentina, algunas fuentes señalan que Zayn habría retomado contacto con Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan, un gesto que para muchos fans representa un rayo de esperanza sobre una reunión histórica.

¿HABRÁ UN REENCUENTRO?

Louis Tomlinson, también exintegrante de la boyband enfrió las expectativas durante una entrevista con El Mundo, realizada en España en el marco de la promoción de su próximo álbum How Did I Get Here. El cantante británico fue contundente al señalar que una reunión de One Direction es "una idea ni remotamente posible" en este momento, incluso descartando la posibilidad de un homenaje a Liam en los Brit Awards.

"No creo que sea algo que me corresponda decidir, ni a mí ni a los demás. Ahora mismo, me parecería de mal gusto, aún como homenaje. Quizá en el futuro lo vea distinto, pero sin que estemos todos, no tendría sentido. Liam era quien más apostaba por el reencuentro, le hubiera encantado", expresó Tomlinson.

Estas declaraciones reflejan que la herida por la pérdida de Liam sigue abierta y que cualquier intento de reunión sería, por ahora, inviable. Aun así, el simple hecho de que Zayn haya reaparecido en los documentos oficiales de la banda mantiene viva la conversación global sobre el futuro de One Direction.

El que haya regresado Zayn Malik legalmente como parte de One Direction, el exintegrante puede tomar decisiones sobre el grupo, por lo que, esto no significa una probabilidad de reunión.

Mientras tanto, Malik continúa preparando nuevos proyectos, incluidos compromisos laborales en Las Vegas a partir de enero, donde, según medios internacionales, planea sorprender a sus seguidores con nuevas propuestas.