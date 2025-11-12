Corren rumores de que Alfredito Olivas fue herido de gravedad; te contamos si es o no cierto

Uno de los cantantes sonorenses más gustados en el regional mexicano es, sin duda, Alfredito Olivas, quien ha colaborado con diversos artistas, entre ellos Julión Álvarez, de las más gustadas.

Sin embargo, este 12 de noviembre de 2025 trascendió que el artista, originario de Ciudad Obregón, fue herido de gravedad en el abdomen cuando se desplazaba por una carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Inicialmente se rumoró que el atentado que Olivas sufrió se registró cuando el intérprete se dirigía a un evento con su equipo de seguridad, durante el cual este resultó herido y uno de sus escoltas, muerto.

ALFREDITO OLIVAS LO DESMIENTE

El corrillo se extendió como reguero de pólvora, a grado tal, que el propio Alfredito salió a desmentirlo, con la publicación de una fotografía en sus redes sociales.

Con una sola imagen, una foto de su rostro, compartida en su cuenta oficial de Instagram, el sonorense echó por tierra todos los rumores de que había sido herido y se encontraba en estado crítico.

Pese a que el post no era acompañado por texto alguno, el que publicara en sus redes su rostro, sano y salvo,

De inmediato las reacciones y cometarios no se hicieron esperar, y fue suficiente para calmar los ánimos de su público y de sus miles de seguidores en Internet, pues los comentarios son de parabienes y alivio por la salud y bienestar general del cantante.

Finalmente, por medio de un lacónico comunicado, las autoridades tamaulipecas desmintieron la información respecto al atentado contra Alfredito Olivas, ya que ninguna corporación había recibido reportes de atentados en carreteras del estado.