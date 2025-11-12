Julio Preciado responde a las críticas por su actitud en aeropuerto de Tijuana

Luego de que se viralizara un video donde Julio Preciado aparece discutiendo y gritando a empleados de una aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, el cantante de regional mexicano rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos.

El famoso cantante de banda Julio Preciado protagonizó una discusión con un empleado de @viajaVolaris en el aeropuerto de Tijuana, BC.

"El Gigante de la Banda" lanzó gritos y reclamos al presentar un retraso el vuelo rumbo a #Mazatlán, Sinaloa.#JulioPreciado #Volaris pic.twitter.com/HK5OKxPidJ — otrosdatos (@otrosdatosmx) November 11, 2025

DISCULPA DE JULIO PRECIADO A EMPLEADO DE AEROLÍNEA

El intérprete de "Sal de mi vida" explicó que su molestia surgió tras un retraso de varias horas en su vuelo a Mazatlán y la falta de respuestas por parte del personal de la aerolínea.

"Muy buenos días a todos, aclarado el contexto de lo sucedido en Volaris por parte de la empresa, ahora es mi turno de dar una disculpa pública al joven empleado de mostrador".

"Creo que era el menos culpable, pero yo le pedí desde un principio que llamara a un supervisor y a un agente de la Guardia Nacional... cosa que nunca sucedió", escribió Preciado en su cuenta oficial de Facebook.

El exvocalista de El Recodo también aprovechó el mensaje para señalar la falta de capacitación del personal y la ausencia de algún encargado que pudiera ofrecer soluciones.

"Tache a la aerolínea por no preparar a sus empleados para situaciones como esta. Reitero mi disculpa para el joven que fue el único que estaba en el mostrador... Les recuerdo que aparte de ser cantante, soy un ser humano igual que ustedes y reaccioné por la impotencia del momento", expresó.

JULIO PRECIADO DETALLA CUÁL FUE SU MOLESTIA CON LA AEROLÍNEA

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Preciado detalló que su vuelo estaba originalmente programado a las 6 de la mañana, pero fue cancelado y reprogramado para las 10, hora en la que nuevamente sufrió un retraso.

"Hubo mucha gente, pero yo soy el famoso, obviamente, y los demás nadie los grabó. Nunca se paró la Guardia Nacional ni ningún gerente de la aerolínea", relató.

El cantante explicó que su reacción se dio después de varias horas de espera y confusión entre los pasajeros, quienes no recibían información clara. Finalmente, y tras la recomendación de su amigo Poncho Lizárraga, usó una silla de ruedas debido a sus problemas de movilidad, lo que facilitó su abordaje.

"Fue el último pasajero... Estuvimos desde las cinco y media de la mañana esperando. Mi molestia fue por eso. Ya lo que publicaron, lo editaron", concluyó.

Con este mensaje, Julio Preciado buscó cerrar el episodio, subrayando que su enojo fue producto de la frustración, no de una intención de faltar al respeto.