¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón? Rumores de infidelidad sacuden su divorcio

La ruptura entre Angélica Vale y Otto Padrón, uno de los matrimonios más sólidos y mediáticos del espectáculo latino, ha tomado un giro inesperado tras la aparición de rumores sobre una presunta infidelidad por parte de la actriz.

De acuerdo con la periodista Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, Vale habría mantenido una relación sentimental con un integrante de la obra Vaselina con Timbiriche durante sus compromisos profesionales en México.

¿ANGÉLICA VALE LE FUE INFIEL A OTTO PADRÓN?

Las especulaciones surgieron luego de que Angélica Vale confirmara públicamente que está separada del productor desde abril de 2025, y que el anuncio del proceso de divorcio la tomó por sorpresa.

"Me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó de sorpresa", declaró la actriz en un video difundido en sus redes sociales.

Chamonic aseguró que Vale habría sostenido un vínculo amoroso de aproximadamente un año con un bailarín de la mencionada obra musical, periodo que coincide con su participación en el montaje teatral y en la grabación del programa Juego de Voces en México. No obstante, la periodista decidió mantener en reserva la identidad del supuesto tercero en discordia, argumentando respeto a la privacidad de la persona señalada.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2011 bajo el régimen de bienes separados, no enfrenta una disputa patrimonial; sin embargo, un detalle simbólico que ha llamado la atención es la estrella de Angélica Vale en el Paseo de la Fama de Hollywood, distinción en cuya gestión participó Otto Padrón.

Por ahora, ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido los rumores sobre una tercera persona. Mientras tanto, el caso continúa siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo, marcando el final de una historia que durante años fue considerada una de las más estables del entretenimiento hispano.