VIDEO | Julio Preciado causa polémica al gritarle a empleados en el Aeropuerto de Tijuana

El cantante Julio Preciado volvió a acaparar la atención pública, esta vez no por su música, sino por un altercado con personal de una aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

VIDEO DE JULIO PRECIADO EN ACTITUD PREPOTENTE EN AEROPUERTO

El famoso cantante de banda Julio Preciado protagonizó una discusión con un empleado de @viajaVolaris en el aeropuerto de Tijuana, BC.

"El Gigante de la Banda" lanzó gritos y reclamos al presentar un retraso el vuelo rumbo a #Mazatlán, Sinaloa.#JulioPreciado #Volaris pic.twitter.com/HK5OKxPidJ — otrosdatos (@otrosdatosmx) November 11, 2025

Un video que circula en redes sociales muestra al intérprete de regional mexicano en una acalorada discusión con empleados de mostrador, a quienes reclamó de forma prepotente por el retraso de su vuelo con destino a Mazatlán, Sinaloa.

En las imágenes, se escucha al exvocalista de Banda El Recodo gritar con evidente molestia frases como:

"Me vale pura mad*e. Tiene que llamarle a alguien que me dé soluciones, no con ustedes. Ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres de la aerolínea, entiéndalo". Su tono fue subiendo de intensidad al punto de decir: "Háblale a tu ching*da mad*e si quieres, pero háblale ya".

#Espectáculos | Julio Preciado explota contra Volaris en #Tijuana por vuelo retrasado.

Entre gritos, el cantante protagonizó un altercado en el aeropuerto de Tijuana, luego de que su vuelo a Mazatlán fuera retrasado 12 horas.

Videos del momento se viralizaron en TikTok. pic.twitter.com/kBFZ2dVG2l — El Sureste ® (@el_sureste) November 11, 2025

El usuario que compartió el clip aseguró que, tras la confrontación, el personal de Volaris reubicó al cantante en otro vuelo, y posteriormente fue visto abordando en silla de ruedas.

Sin embargo, algunos testigos afirman que el intérprete se habría mostrado incómodo al ser asignado en la parte trasera del avión.

DESATA FUERTES CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

El video rápidamente se viralizó y generó reacciones divididas. Algunos usuarios defendieron al artista argumentando que la frustración por la falta de información es comprensible, mientras otros condenaron su comportamiento por considerarlo prepotente e irrespetuoso hacia los empleados.

Comentarios como "no tiene derecho a humillar a nadie", "se vio vulgar y me cayó mal" o "qué feo que se crean superiores solo por ser famosos" inundaron las redes, evidenciando la molestia de muchos.

Otros, con tono irónico, pidieron que "mejor cuide sus riñones y no se enoje tanto", recordando los problemas de salud que el cantante ha enfrentado en el pasado.

Hasta el momento, la aerolínea no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. No obstante, trascendió que varios vuelos presentaron retrasos y cancelaciones por un banco de neblina que afectó la operación del aeropuerto esa mañana, lo que habría sido el motivo principal del conflicto.

Así, el episodio se suma a la lista de controversias que involucran a figuras públicas cuya reacción ante situaciones cotidianas genera debate sobre los límites entre el enojo justificado y el abuso de autoridad o fama.