Cristian Castro y Mariela Sánchez cancelan su boda: la pareja pone fin a su relación en medio de rumores de infidelidad

En las últimas horas, Cristian Castro se ha convertido en tendencia tras confirmarse su ruptura con Mariela Sánchez, con quien había anunciado su compromiso y planes de boda para febrero de 2026.

La noticia sorprendió a los seguidores del cantante mexicano, especialmente luego de que circularan unas imágenes donde se le veía paseando con una fan en Argentina.

CRISTIAN CASTRO Y MARIELA SÁNCHEZ CANCELAN SU BODA

De acuerdo con medios locales, Mariela Sánchez confirmó que la relación terminó y que las fotografías la tomaron completamente por sorpresa. Aunque el intérprete de Azul no ha emitido ninguna declaración al respecto, la empresaria argentina aseguró que esta vez la separación "es definitiva".

La pareja, que había protagonizado una mediática reconciliación hace unos meses, parecía haber dejado atrás los problemas del pasado. Sin embargo, fuentes cercanas apuntan a que una posible infidelidad del hijo de Verónica Castro habría sido el motivo de la ruptura.

Según se ha revelado, la joven que aparece en el video junto al cantante sería una seguidora que conoció días antes, durante una actividad organizada por un club de fans en Córdoba, Argentina. Mariela, quien mantenía buena relación con los seguidores del artista, habría sido el enlace involuntario entre Cristian y la mujer que habría causado el distanciamiento.

En mensajes enviados al programa Sale el Sol, Mariela Sánchez expresó su agradecimiento por los momentos compartidos con el artista, pero confirmó que el compromiso ha llegado a su fin. "Esta vez sí es definitivo", declaró.

En sus redes sociales, la empresaria eliminó las fotografías junto a Cristian Castro, aunque aún conserva algunas imágenes con Verónica Castro, quien sería su suegra y con quien mantenía una estrecha relación. Por ahora, el cantante guarda silencio ante el escándalo que ha acaparado la atención en redes sociales y medios de espectáculos en toda Latinoamérica.