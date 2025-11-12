  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 12 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Cristian Castro y Mariela Sánchez cancelan su boda: la pareja pone fin a su relación en medio de rumores de infidelidad

La noticia sorprendió a los seguidores del cantante, especialmente luego de que circularan unas imágenes donde se le veía paseando con una fan

Nov. 12, 2025
Cristian Castro y Mariela Sánchez cancelan su boda: la pareja pone fin a su relación en medio de rumores de infidelidad

En las últimas horas, Cristian Castro se ha convertido en tendencia tras confirmarse su ruptura con Mariela Sánchez, con quien había anunciado su compromiso y planes de boda para febrero de 2026.

La noticia sorprendió a los seguidores del cantante mexicano, especialmente luego de que circularan unas imágenes donde se le veía paseando con una fan en Argentina.

CRISTIAN CASTRO Y MARIELA SÁNCHEZ CANCELAN SU BODA

De acuerdo con medios locales, Mariela Sánchez confirmó que la relación terminó y que las fotografías la tomaron completamente por sorpresa. Aunque el intérprete de Azul no ha emitido ninguna declaración al respecto, la empresaria argentina aseguró que esta vez la separación "es definitiva".

La pareja, que había protagonizado una mediática reconciliación hace unos meses, parecía haber dejado atrás los problemas del pasado. Sin embargo, fuentes cercanas apuntan a que una posible infidelidad del hijo de Verónica Castro habría sido el motivo de la ruptura.

Según se ha revelado, la joven que aparece en el video junto al cantante sería una seguidora que conoció días antes, durante una actividad organizada por un club de fans en Córdoba, Argentina. Mariela, quien mantenía buena relación con los seguidores del artista, habría sido el enlace involuntario entre Cristian y la mujer que habría causado el distanciamiento.

En mensajes enviados al programa Sale el Sol, Mariela Sánchez expresó su agradecimiento por los momentos compartidos con el artista, pero confirmó que el compromiso ha llegado a su fin. "Esta vez sí es definitivo", declaró.

En sus redes sociales, la empresaria eliminó las fotografías junto a Cristian Castro, aunque aún conserva algunas imágenes con Verónica Castro, quien sería su suegra y con quien mantenía una estrecha relación. Por ahora, el cantante guarda silencio ante el escándalo que ha acaparado la atención en redes sociales y medios de espectáculos en toda Latinoamérica.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Sabrina Carpenter protagonizará una versión moderna y musical de Alicia en el país de las maravillas
Farándula

Sabrina Carpenter protagonizará una versión moderna y musical de Alicia en el país de las maravillas

Noviembre 12, 2025

La cantante estadounidense está lista para regresas a la actuación con una nueva producción cinematográfica con Universal Pictures

Julio Preciado responde a las críticas por su actitud en aeropuerto de Tijuana
Farándula

Julio Preciado responde a las críticas por su actitud en aeropuerto de Tijuana

Noviembre 12, 2025

El cantante publicó un mensaje en su cuenta oficial de Facebook para explicar la situación y ofrecer una disculpa al empleado de la aerolínea

Y2K Fashion es Viral en 2025: Cómo el estilo de los 2000 domina TikTok e Instagram
Farándula

Y2K Fashion es Viral en 2025: Cómo el estilo de los 2000 domina TikTok e Instagram

Noviembre 11, 2025

Bien dicen los antiguos que lo nuevo es reflejo de lo pasado y vaya que sí; esta tendencia parece que no desaparecerá nunca