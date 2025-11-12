  • 24° C
Farándula

Sabrina Carpenter protagonizará una versión moderna y musical de Alicia en el país de las maravillas

La cantante estadounidense está lista para regresas a la actuación con una nueva producción cinematográfica con Universal Pictures

Nov. 12, 2025
La cantante y actriz estadounidense Sabrina Carpenter, una de las figuras pop más influyentes de su generación, está lista para dar un gran salto en su carrera artística al encabezar su primera gran producción cinematográfica con Universal Pictures.

El proyecto, aún sin título oficial, será una reinterpretación moderna y musical del clásico literario Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll.

SABRINA CARPENTER REGRESA A LA ACTUACIÓN

La cinta contará con la dirección y el guion de Lorene Scafaria, reconocida por su trabajo en Hustlers (2019), protagonizada por Jennifer Lopez. De acuerdo con información publicada por Variety, la historia mezclará la estética surrealista del icónico cuento con el estilo pop contemporáneo que ha caracterizado a Carpenter, ofreciendo una nueva visión del universo fantástico de Alicia.

Además de protagonizar la película, la intérprete de Espresso también fungirá como productora a través de su compañía At Last Productions, en colaboración con Marc Platt, productor de La La Land y Wicked. El equipo de producción se completa con Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton por parte de Alloy Entertainment, mientras que Ryan Jones y Jacqueline Garell supervisarán el proyecto para Universal.

Según fuentes cercanas al proyecto, fue la propia Carpenter quien presentó la idea a Universal en 2024, con el objetivo de crear una película musical que fusionara su talento como actriz y cantante. Con el tiempo, el concepto evolucionó bajo la visión creativa de Scafaria, quien además ha trabajado en series como Succession y I Love L.A., de HBO.

ÉXITO DE SABRINA CARPENTER

La noticia llega en uno de los momentos más exitosos para Carpenter. La artista, de 25 años, acaba de recibir seis nominaciones al Grammy por su séptimo álbum Man´s Best Friend, incluyendo las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Su anterior producción, Short n´ Sweet (2024), marcó su consolidación internacional y la posicionó como una de las voces más destacadas del pop actual.

Sabrina Carpenter cuenta con una sólida trayectoria actoral. Inició su carrera en Disney Channel y participó en producciones como Tall Girl (Netflix) y The Hate U Give. No obstante, este nuevo musical representa su primer papel protagónico en una gran producción de Hollywood, y su esperado regreso al cine tras concentrarse en la música los últimos años.

Curiosamente, no es la primera vez que la artista se vincula con un proyecto inspirado en Alicia en el país de las maravillas. En 2020, Netflix había adquirido una propuesta similar impulsada por su compañía, aunque aquella producción nunca se concretó. Cuatro años después, con una carrera más consolidada y el respaldo de un estudio de gran alcance, la idea finalmente tomará forma bajo el sello de Universal Pictures.

Por ahora, el filme no tiene fecha de inicio de rodaje ni elenco confirmado, pero todo apunta a que será una de las apuestas musicales más ambiciosas de Universal en los próximos años.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

