VIDEO | ¿Será? Filtran presuntas fotos de Fátima Bosch antes de supuestas cirugías plásticas

Aunque en estos tiempos se diga que la belleza es relativa, que los cuerpos son cuerpos y que a las personas se les valora por lo que son, la realidad es que muchos, que tienen los medios, optan por modificar algo de sí mismo a través de una cirugía estética o plástica.

¿A qué viene a colación el asunto? Bueno, el caso es que recientemente Fátima Bosch, de 26 años, representante de México en Miss Universo 2025, ha encabezado cientos de titulares en diversos medios, por enfrentarse al organizador en Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Sin embargo, la cosa parece haberse salido de control, pues mientras la tabasqueña ha sufrido desplantes en el certamen y encabezar las preferencias, varios mexicanos del equipo de Miss México, entre ellos del director Jorge Figueroa, fueron detenidos por la Policía de Tailandia.

LAS PRESUNTAS CIRUGÍAS DE FÁTIMA

Sin embargo, y al margen de ello, en redes sociales ha comenzado a circular un video en el que, supuestamente, aparece Fátima Bosch siendo adolescente y ¡sin cirugías!

El clip aborda la crítica etapa de la joven reina de belleza, con fotografías supuestamente tomadas de una vieja revista de sociales, en la que, presuntamente, la chica tiene un rostro natural y no tan elegante y armónico.

De acuerdo con sus fans, que saltaron en su defensa, y señalaron que el cambio podría deberse al paso del tiempo, así como a tratamientos dentales y de piel, al maquillaje profesional y a la madurez de su rostro.

En las imágenes, Fátima luce el cabello castaño, pecas visibles y una hermosa sonrisa que destaca por sus brackets, un look diferente, a la vez que jovial; en la actualidad, la joven Miss México luce una piel impecable, facciones definidas y un estilo sofisticado, lo que ha llevado a que se a considerada entre las concursantes más bellas del certamen.

Y como suele pasar con este tipo de casos, el presunto antes y después de Fátima Boscha ha despertado una serie de debates en redes sociales, en las que usuarios atribuyen su cambio a posibles procedimientos estéticos, como rinoplastia, y otros afirma que se trata simplemente de un proceso natural de crecimiento.

Si las fotos son reales, entonces el cambio de Miss México 2025 vivió un cambio radical, que incrementó considerablemente su porte elegante, preparación académica y dominio del inglés, lo que la coloca entre las favoritas a la corona.

Al momento, Fátima Bosch no se ha pronunciado en torno al trascendido, pero su rostro, si lo es, luce totalmente distinto al que vemos hoy. Juzgue usted.