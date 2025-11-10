Director de Miss Universo México está entre los detenidos en Tailandia

Definitivamente el problema en el certamen Miss Universo 2025 ha desatado fuertes polémicas, cuyo detonante fue la agresión de la que fue objeto la representante de México, Fátima Bosch, a quien el organizador Nawat Itsaragrisil llamó tonta durante un evento.

Ello desató una cadena de acontecimientos, como la disculpa pública tanto en redes sociales, como en una conferencia por parte de Itsaragrisil, director de la franquicia de Miss Universe Organization (MUO) en Tailandia.

Desde entonces se ha acusado que el CEO está creando una campaña para "darle en la torre" a Fátima y pierda preferencias, de cara a la final del concurso; además, trascendió que el propio Nawat Itsaragrisil denunció ante las autoridades a integrantes del equipo de Miss Universo México; acusó a la representación mexicana de estar vinculada a una casa de juegos de azar en línea, algo que está estrictamente prohibido en Tailandia.

Y aunque ni Miss Universe Organization (MUO), ni la delegación mexicana se han pronunciado al respecto, ni emitido un comunicado sobre el estatus legal de los detenidos, la exdirctora de Miss Universo México, Martha Cristiana, confirmó que el director del concurso en el país, Jorge Figueroa, está entre los detenidos.

La también actriz señaló, durante una charla con el periodista Miguel Masjuan, la modelo Maggie Jiménez y el especialista en certámenes de belleza José Castro, que la denuncia fue presentada por el director de la franquicia de Miss Universe Organization (MUO) en Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

¿QUIÉN ES JORGE FIGUEROA?

deJorge Figueroa asumió el cargo después de Martha Cristiana, por lo que es el actual director nacional de Miss Universo México; es un profesional de la moda y el estilismo con trayectoria tanto en televisión, como en la industria del entretenimiento. Desde 2016 ha colaborado con celebridades del medio artístico.

También ha participado en producciones y alfombras rojas, y desde entonces su perfil público creció en redes sociales.

No obstante, su gestión al frente Miss Universo México ha estado marcada por señalamientos internos y controversias públicas, tanto por el trato a las concursantes como por las recientes denuncias de carácter legal.

DENUNCIAS CONTRA JORGE FIGUEROA

Tras su designación, sobre Jorge Figueroa pesan diversas denuncias, entre ellas la de la actual Miss Quintana Roo 2025, la modelo Michelle Domínguez, quien denunció que al directivo por presunto hostigamiento, manipulación, y violencia física y sicológica.

El clima al que estaban sometida fue tal, que llevó a que Gisella Flores, representante de Tamaulipas, la golpeara en la cara con un celular, además de que habló con sus compañeras, a las que les dijo que ella tenía conductas irregulares.

Además, acusó que Jorge Figueroa entró en su habitación con cinco personas para revisar sus cosas, todo sin su consentimiento.