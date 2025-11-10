¿Qué hay de nuevo en la música sonorense?

Si algo caracteriza a las y los sonorenses es su gran gusto por el baile, y varios grupos de la región han lanzado álbumes o se han presentado en importantes programas de televisión en los últimos días, lo que ha generado gran protagonismo a nivel nacional.

GRUPO LA MIRA SE PRESENTA EN TELEVISIÓN

La nueva herencia musical hizo una presentación en el programa La Tatahuila, además de ofrecer una conferencia de prensa en Hermosillo, Sonora, donde interpretaron varios temas con fines informativos para darse a conocer más al público en estos cuatro años de trayectoria.

La Mira presentó varios de los temas de su álbum Esto es ritmo, esto es Sonora. El grupo, liderado por Aarón Soto —quien tiene una gran trayectoria dentro del mundo de la música cumbiera—, expresó que aún falta mucho por dar de parte de Grupo La Mira.

LA NUEVA ERA PRESENTA NUEVO ÁLBUM

Hace unos días, Grupo La Nueva Era lanzó un nuevo álbum con grandes canciones a ritmo de cumbia y otras más de estilo romántico, como No capea, 1, 2 y 3, Adorable mentirosa, entre otras. Además, destaca una gran canción que habla del amor pero con un ritmo muy bailable, titulada Se me fue mi amor.

El ritmo bonito sigue haciéndose un espacio en el ambiente artístico, sacando buena música con su "RITMO BONITO" que ha tenido gran aceptación entre el público.

LOS CHARLEÑOS GANAN PREMIO EN PHOENIX, ARIZONA

El grupo de estilo sierreño Los Charleños de Charly López ha tenido un gran crecimiento. Su nombre se ha destacado en lo más alto, no solo en Sonora, sino también a nivel internacional.

Recientemente, el grupo originario de Ciudad Obregón, Sonora, estuvo en la alfombra roja de los premios Ozea, celebrados en Phoenix, Arizona, donde fueron reconocidos por su talento, consolidándose aún más como un gran grupo sierreño.

Además, el grupo se ha viralizado en TikTok con su canción El Taconazo, la cual se ha convertido en tendencia en la plataforma.

Sin duda alguna, hay mucho talento en Sonora, y día tras día más grupos y artistas se dan a conocer a nivel nacional e internacional, gracias a su talento y al crecimiento de las redes sociales, que facilitan cada vez más el acceso del público a su música.