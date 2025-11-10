El Divo de Juárez vuelve a llenar el Zócalo: Más de 170 mil personas se reúnen para celebrar a Juan Gabriel

En una noche llena de emoción, nostalgia y música, más de 170 mil personas se reunieron el pasado 8 de noviembre de 2025 en el Zócalo capitalino para rendir homenaje a Juan Gabriel, el “Divo de Juárez”.

El evento, organizado por Netflix y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, marcó un récord global de asistencia para un evento presencial de la plataforma, convirtiéndose en una celebración sin precedentes del legado del ícono de la música mexicana.

MÁS DE 170 MIL PERSONAS LLENAN EL ZÓCALO PARA CELEBRAR A JUAN GABRIEL

La multitud, integrada por fanáticos de todas las generaciones, coreó con entusiasmo clásicos como “Amor eterno”, “Querida” e “Inocente pobre amigo”, mientras se proyectaban en pantallas gigantes escenas inéditas del concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990, restaurado y presentado como parte de la serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, ya disponible en Netflix.

El evento fue acompañado por un ambiente festivo y familiar. Desde temprana hora, los asistentes llegaron vestidos con atuendos inspirados en el artista, llenando el Zócalo de color, flores y lentejuelas. Durante la proyección, la directora María José Cuevas y las productoras Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez convivieron con el público, mientras el Mariachi Estrella de América interpretaba los temas más emblemáticos del ídolo.

LA FAMILIA DE JUAN GABRIEL ESTUVO PRESENTE

La familia del artista también estuvo presente. Desde uno de los balcones cercanos al Zócalo, Iván Aguilera, hijo mayor y heredero universal de Juan Gabriel, disfrutó del homenaje junto a su esposa Simona Aguilera y sus hijos.

“¡Qué noche tan hermosa! Gracias a todos los que hicieron de este evento algo tan especial para nuestra familia”, compartió Simona en sus redes sociales.

Por otro lado, recientemente se estrenó la serie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero es una producción de cuatro episodios que ofrece acceso exclusivo al archivo personal del cantante, incluyendo material grabado por él mismo. La serie retrata al hombre detrás del ídolo, Alberto Aguilera Valadez, desde sus humildes comienzos hasta su consagración internacional, mostrando una faceta íntima y humana del artista que transformó la música popular mexicana.

Con esta multitudinaria proyección, la Ciudad de México volvió a vibrar con la voz y el espíritu de uno de sus más grandes exponentes. A casi una década de su partida, el legado de Juan Gabriel sigue vivo en los corazones de millones de mexicanos que, como aquella noche en el Zócalo, siguen cantando sus canciones al unísono.