El día que Juan Gabriel le compuso una canción a Ciudad Obregón, revive gracias a Netflix

La memoria de Juan Gabriel ha vuelto a cobrar fuerza tras el estreno del documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” en Netflix, una producción que rescata el vasto archivo audiovisual que el Divo de Juárez grabó durante más de cuatro décadas.

Entre las múltiples joyas que han resurgido destaca una pieza poco conocida: la canción que el artista dedicó a Ciudad Obregón, Sonora, en 2016.

EL DÍA QUE JUAN GABRIEL LE COMPUSO UNA CANCIÓN A CIUDAD OBREGÓN

El material, que originalmente fue creado para promover la Expo Obregón de ese año, muestra al cantautor interpretando un tema lleno de cariño hacia la ciudad sonorense.

“En Obregón hay muchas cosas que mirar y admirar, en quién creer, en quien confiar”, canta Juan Gabriel al inicio del video. Al final, concluye con una frase que hoy suena aún más entrañable: “Ahí nos abrazaremos muy fuerte”.

El video fue difundido por el Canal 2 de Obregón a través de su cuenta de Facebook, donde rápidamente se volvió viral y ha sido compartido más de dos mil veces. Aunque muchos fanáticos celebraron el gesto del ídolo hacia la región, no faltaron las reacciones humorísticas.

Algunos usuarios parodiaron la letra original haciendo alusión a problemas cotidianos de la ciudad, como los baches y el intenso calor. Uno de los comentarios más compartidos fue el de Cristian Islas, quien bromeó:

“En Obregón sobran los baches para caer y después llorar y llorar... (Tititititi...). En Obregón el calor te hace sudar y sudar... y sudar. (Tititititi...)”.

NUEVO DOCUMENTAL DE JUAN GABRIEL

El reciente documental, compuesto por cuatro capítulos, revela un lado íntimo y desconocido de Alberto Aguilera Valadez nombre real de Juan Gabriel, quien a pesar de su fama mundial siempre fue reservado con su vida privada. Sin embargo, desde 1971, cuando alcanzó la fama con “No tengo dinero” y compró su primera cámara de video, se dedicó a grabar minuciosamente su entorno: sus conciertos, su familia y su hogar.

Ese registro, que incluye pilas de videos en distintos formatos y miles de fotografías, fue analizado para construir “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, donde el propio cantante narra su historia y reflexiona sobre su legado.

En medio de esas memorias, vuelve a brillar aquella canción que alguna vez le regaló a Ciudad Obregón, recordando el vínculo afectuoso que el Divo de Juárez mantuvo con su público del norte de México.