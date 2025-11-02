  • 24° C
Farándula

Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso antes del estreno final de Stranger Things

A pocas semanas del estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, la protagonista presentó una denuncia formal contra su coprotagonista

Nov. 02, 2025
A menos de un mes del estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, una fuerte controversia sacude a la exitosa serie de Netflix. De acuerdo con reportes del Daily Mail, Radar Online y el Hindustan Times, la actriz Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia formal.

De acuerdo con reportes la protagonista de Stranger Things presentó la denuncia formal contra su coprotagonista David Harbour por presunto acoso e intimidación durante la producción de la última entrega.

MILLIE BOBBY BROWN DENUNCIA A DAVID HARBOUR

Fuentes cercanas a la producción revelaron que Millie Bobby Brown, de 20 años, interpuso la queja antes de que iniciaran las grabaciones. “Hubo páginas y páginas de acusaciones. La investigación se prolongó durante meses”, afirmó un informante citado por Radar Online. Las acusaciones, aunque graves, no incluyen señalamientos de conducta sexual inapropiada.

Según los reportes, Brown quien interpreta a Eleven en la serie habría acusado al actor que da vida al sheriff Jim Hopper, figura paterna de su personaje, de acoso y hostigamiento en el set.

NETFLIX OMITE COMENTARIOS OFICIALES

Las denuncias desencadenaron una investigación interna dentro de Netflix, la cual se habría extendido por varias semanas; sin embargo, la plataforma de streaming ha optado por no emitir comentarios oficiales ni revelar los resultados del proceso.

Una fuente cercana a la empresa aseguró al tabloide británico que el gigante del streaming busca evitar que la polémica afecte el estreno del esperado final de la serie. “Será un evento cinematográfico. Nada lo eclipsará, ni siquiera la vida personal de los protagonistas”, declaró el informante.

STRANGER THINGS 5

La tensión surge justo cuando la promoción de la quinta temporada se intensifica, generando expectativa entre los fanáticos. Pese a la controversia, Netflix confirmó que el elenco original integrado por Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y el propio Harbour regresará para cerrar la historia.

Creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, Stranger Things se ha convertido en uno de los fenómenos culturales más importantes desde su estreno en 2016, destacando por su combinación de terror, ciencia ficción y nostalgia ochentera.

La temporada final se estrenará en tres volúmenes: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025, exclusivamente en Netflix.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

