Muere Héctor Terrones, diseñador de las celebridades de la televisión en México

Este sábado 1 de noviembre, el mundo de la moda mexicana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Héctor Terrones, reconocido diseñador de alta costura, quien murió a los 59 años de edad.

Con más de tres décadas de trayectoria, Terrones se consolidó como una de las figuras más queridas y controvertidas del diseño nacional, vistiendo a grandes personalidades del espectáculo y dejando un legado imborrable en la industria.

MENSAJES SOBRE EL FALLECIMIENTO DE HÉCTOR TERRONES

La noticia fue confirmada por Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, quien expresó su dolor a través de redes sociales con un emotivo mensaje:

"Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz". Calles también informó que los servicios funerarios se realizarán este sábado 1 de noviembre en la funeraria J. García López, en San Jerónimo.

Amigos y colegas del diseñador, como Eva Hughes, Heidi Balvanera, Arleth Terán y Cecilia Galliano, manifestaron su pesar y recordaron su carácter alegre y su estilo inconfundible.

"¡Extrañaremos tu chispa y tus ocurrencias! ¡Un abrazo al cielo!", escribió una de sus allegadas, mientras Galliano, gran amiga del diseñador, compartió los detalles de las exequias en sus redes.

HÉCTOR TERRONES, EL DISEÑADOR DE LAS ESTRELLAS EN MÉXICO

Héctor Terrones nació en la Ciudad de México en 1966 y estudió en la Universidad Jannette Klein. En 1995 fundó su propia firma, HÉCTOR TERRONES, con la que revolucionó la moda mexicana a través de diseños inspirados en la estética barroca y victoriana, donde el corsé era protagonista. Su estilo teatral y elegante lo convirtió en un referente de la alta costura nacional.

A lo largo de su carrera vistió a celebridades como Anahí, Itatí Cantoral, Gloria Trevi, Laura Flores, Lorena Herrera, Jacqueline Bracamontes, Montserrat Oliver, Eugenia Cauduro y Lupita Jones, entre muchas otras.

Además, fue un rostro habitual en la televisión mexicana gracias a su participación en programas como Hoy y Vida TV, donde mostraba sus colecciones y acercaba la moda al público.

En 2012 celebró 25 años de carrera con un desfile de clausura en la Fashion Week de Costa Rica, presentando su colección HT Legacy, un homenaje a 25 musas históricas. Su talento, carisma y pasión por el diseño lo convirtieron en un personaje irrepetible dentro de la moda mexicana.

Hoy, la industria despide a un creador que entendió la moda como arte y espectáculo, y cuyo legado seguirá inspirando a nuevas generaciones de diseñadores y artistas.