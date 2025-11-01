Eugenio Derbez usa disfraz de Donald Trump en Halloween y causa polémica en redes sociales

El pasado 31 de octubre, Eugenio Derbez volvió a demostrar que el humor puede ser una poderosa herramienta de crítica social, con una ingeniosa propuesta que no tardó en viralizarse, generando tanto risas como reflexiones entre sus seguidores.

DISFRAZ DE EUGENIO DERBEZ EN HALLOWEEN

Durante la celebración de Halloween, el actor mexicano compartió en sus redes sociales imágenes y videos de su original disfraz: una ilusión óptica que simulaba que el expresidente estadounidense Donald Trump lo cargaba sobre sus hombros.

En Instagram, el creador de La familia P. Luche mostró el atuendo en distintos clips que rápidamente acumularon miles de comentarios:

"Solo Derbez podía hacer algo así", escribió un usuario; mientras otros destacaron la carga simbólica del disfraz, considerándolo una sátira sobre la relación tensa entre la comunidad latina y las políticas de Trump.

Aunque el comediante lo presentó con tono festivo, muchos interpretaron su elección como un recordatorio del impacto que el actual segundo mandato del expresidente republicano está teniendo en los migrantes.

LATINOS MIGRANTES, ICE Y TRUMP

Durante este 2025, Estados Unidos ha vivido un recrudecimiento de las medidas migratorias. Las recientes redadas del ICE en ciudades como Los Ángeles han dejado cientos de detenidos y familias separadas, reavivando el temor en comunidades latinas.

En medio de esta situación, Derbez ha sido una de las voces más constantes en la defensa de los derechos humanos. Desde sus redes ha compartido mensajes como "No somos criminales. Somos seres humanos", denunciando el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de los migrantes.

ESTEREOTIPOS EN LOS DISFRACES DE HALLOWEEN

El actor, además, aprovechó el momento para lanzar una observación sobre los estereotipos en los disfraces de Halloween, comparando con humor la forma en que hombres y mujeres eligen sus atuendos.

Sin embargo, más allá de la anécdota, el disfraz de "Trump cargando a Derbez" se convirtió en una imagen potente: un recordatorio de que el humor, cuando se usa con inteligencia, puede ser también una forma de resistencia.