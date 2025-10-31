Volver al futuro 4 existió y nunca lo supiste: de qué trató esta última secuela de la saga

Hace más de tres décadas que la trilogía de Regreso al futuro llegó a su fin, y tanto el director Robert Zemeckis como los protagonistas dieron por cerrada la historia de Marty McFly y Doc Brown. Sin embargo, pocos fanáticos saben que en realidad existe una especie de "cuarta parte" que continuó los eventos de la tercera película, aunque nunca llegó a los cines.

LA SECUELA OCULTA QUE POCOS CONOCÍAN

Robert Zemeckis ha sido tajante al afirmar que nunca se hará una nueva entrega de Regreso al futuro. El propio Michael J. Fox, quien interpretó a Marty McFly, ha enfrentado complicaciones de salud debido al Parkinson, lo que hace prácticamente imposible su regreso al papel. Pero eso no significa que la historia no haya tenido una curiosa continuación.

A principios de los 90, Universal Studios lanzó una producción especial titulada Regreso al futuro... El viaje (Back to the Future: The Ride), una película corta creada exclusivamente para acompañar una atracción del parque temático. La idea nació del propio Steven Spielberg, productor ejecutivo de la trilogía, y fue anunciada oficialmente en 1989 tras el estreno de Regreso al futuro II.

LA TRAMA DE "REGRESO AL FUTURO... EL VIAJE"

El corto se estrenó en 1991 y se centró en un nuevo enfrentamiento entre Doc Brown y Biff Tannen, el clásico villano de la saga. En la historia, Doc funda un "Instituto para la Tecnología del Futuro" y construye un DeLorean capaz de transportar a ocho personas al futuro, permitiendo a los visitantes de Universal vivir una experiencia inmersiva dentro de la historia.

Durante su viaje a 2015, Doc investiga si las alteraciones del espacio-tiempo de las películas anteriores han dejado consecuencias. Sin embargo, Biff se infiltra en la máquina del tiempo y provoca un caos temporal que el científico debe resolver. Aunque Michael J. Fox no participó, la producción fue aprobada por Zemeckis y Bob Gale, quienes la consideraron un cierre simbólico del universo cinematográfico.

EL FUTURO DE LA SAGA PODRÍA ESTAR EN LOS MUSICALES

Aunque Zemeckis se ha mostrado reacio a realizar más secuelas, ha admitido estar abierto a explorar otros formatos. En una entrevista para el pódcast Happy Sad Confused, confesó que le gustaría producir una versión musical de Regreso al futuro, similar a Los Productores.

"Me encantaría hacer la película musical de Regreso al futuro. Sería genial. Ya se lo propuse a Universal, pero no lo han entendido", declaró el director.

A pesar de no tener nuevas películas, el legado de Regreso al futuro continúa vivo. La franquicia ha sido adaptada en formato animado, ha inspirado cómics, videojuegos y espectáculos teatrales, demostrando que el amor por Doc y Marty sigue viajando a través del tiempo, incluso sin una "cuarta" película oficial.