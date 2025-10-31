  • 24° C
Farándula

Ariana Grande y Jessica Lange se unen a "American Horror Story 13"

El creador y productor ejecutivo Ryan Murphy ha revelado el elenco para la decimotercera temporada

Oct. 31, 2025
Con esta nueva entrega, Ryan Murphy parece decidido a cerrar un ciclo y rendir homenaje a la historia que lo convirtió en uno de los showrunners más influyentes del siglo XXI.
El casting es una bomba de noticias que combina los nombres más icónicos de la franquicia con una superestrella musical que debuta en la antología: Ariana Grande.

El fandom está en llamas por el retorno de Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters, los tres pilares que definieron la esencia de AHS desde sus primeras temporadas. 

La última aparición de Lange fue en Apocalypse (2018), y su regreso confirma que la serie busca reconectar con su etapa más dorada.

Junto a ellos vuelven nombres icónicos como Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman, conformando un elenco que parece un "dream team" del terror televisivo.

ARIANA GRANDE SE UNE AL UNIVERSO AHS

La gran sorpresa es la incorporación de Ariana Grande, quien debuta oficialmente en American Horror Story tras su papel como Glinda en Wicked. 

Sin embargo, no es su primera vez en el mundo del terror televisivo: la cantante ya había participado en Scream Queens (2015), también creada por Ryan Murphy, donde interpretó a Chanel #2.

Los fans especulan que podría interpretar a una bruja o incluso a una descendiente de alguno de los personajes de Coven.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ?

La temporada 13 llegará para el 2026 en Halloween, de la mano de FX, Disney y Hulu. 

Redacción
