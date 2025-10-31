  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Noviembre de K-dramas: Estos son los estrenos de series coreanas para este mes

Esta recta final del año marca el regreso de estrellas de talla mundial como Lee Jungjae, Jang Kiyong y Kang Taeoh, actores de exitosos dramas

Oct. 31, 2025
Lee Jungjae regresa al romance con el drama Nice To Not Meet You
Lee Jungjae regresa al romance con el drama Nice To Not Meet You

La programación de K-dramas de noviembre de 2025 promete cautivar al público internacional con una excepcional selección de grandes series románticas y melodramas cargados de emociones intensas.

Este penúltimo mes del año marca el regreso de estrellas de talla mundial como Lee Jungjae, Jang Kiyong y Kang Taeoh, quienes encabezan una cartelera que combina el amor, el destino, la comedia y la venganza.

ESTRENOS IMPERDIBLES DE SERIES COREANAS PARA NOVIEMBRE 2025

1. LAST SUMMER

Estreno: 1 de noviembre | Cadena: KBS2 | Dónde ver: Viki | Episodios: 12

Un triángulo amoroso entre gemelos y una vecina que creció entre la amistad y el deseo. Este drama veraniego promete nostalgia y lágrimas con una historia sobre el paso del tiempo y las oportunidades perdidas.

2. NICE TO NOT MEET YOU

Estreno: 3 de noviembre | Cadena: tvN | Dónde ver: Prime Video | Episodios: 16

Luego de su impecable interpretación en El Juego del Calamar, Lee Jungjae regresa al romance como un actor que busca reinventarse, mientras una periodista degradada descubre la diferencia entre el héroe en pantalla y el hombre real. Una comedia romántica con crítica social y encanto clásico.

3. THE MANIPULATED

Estreno: 5 de noviembre | Cadena: Disney+ | Episodios: 12

Un inocente encarcelado injustamente busca venganza. Thriller psicológico con actuaciones potentes y un guion lleno de giros.

4. DEAR X

Estreno: 6 de noviembre | Cadena: TVING | Dónde ver: HBO Max | Episodios: 12

Una actriz manipuladora y su caída en el mundo del espectáculo. Intriga, poder y deseo en un drama que muestra el lado oscuro de la fama.

5. MOON RIVER

Estreno: 7 de noviembre | Cadena: MBC | Episodios: 14

Fantasía histórica sobre un príncipe y una comerciante que intercambian cuerpos. Magia, humor y amor en una trama ambientada en la era Joseon.

6. AS YOU STOOD BY

Estreno: 7 de noviembre | Dónde ver: Netflix | Episodios: 8

Dos mujeres heridas planean un crimen para liberarse del abuso. Suspenso emocional y drama femenino en estado puro.

7. DYNAMITE KISS

imagen-cuerpo

Estreno: 12 de noviembre | Cadena: SBS | Dónde ver: Netflix | Episodios: 14

Un beso accidental desata una comedia romántica moderna con mentiras, ternura y conflictos laborales.

8. THE 4TH LOVE REVOLUTION

imagen-cuerpo

Estreno: 13 de noviembre | Cadena: Wavve | Episodios: 8

Romance juvenil y tecnología se mezclan en una universidad donde los algoritmos del amor salen de control.

9. HEROES NEXT DOOR

Estreno: 17 de noviembre | Cadena: COUPANG TV / ENA / Genie TV | Episodios: 10

Exsoldados se convierten en héroes barriales. Acción, humor y fraternidad en una historia llena de humanidad.

10. TAXI DRIVER 3

Estreno: 21 de noviembre | Cadena: SBS | Episodios: 16

Regresa Kim Do Gi y su empresa de taxis vengadores. La justicia vuelve a las calles con acción intensa y dilemas morales.

El fenómeno del entretenimiento coreano sigue imparable. Cada estreno se convierte en tendencia mundial, generando debates, teorías y comunidades internacionales de fans.

Corea del Sur ha logrado posicionarse como una potencia creativa, combinando calidad narrativa, estética impecable y emociones universales, pues los K-dramas no solo entretienen, sino que redefinen la televisión moderna. Y noviembre 2025 confirma que su reinado está lejos de terminar.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Shakira sorprende en show privado de Televisa: pone a bailar a decenas de estrellas
Farándula

Shakira sorprende en show privado de Televisa: pone a bailar a decenas de estrellas

Octubre 30, 2025

En el evento anual de la empresa se pudo ver a figuras como Fernando Colunga, Angelique Boyer, Abelito, Paul Stanley y Aldo de Nigris

Ellos son los 4 nominados de La Granja VIP: ¿cómo puedes salvar a tu granjero favorito?
Farándula

Ellos son los 4 nominados de La Granja VIP: ¿cómo puedes salvar a tu granjero favorito?

Octubre 30, 2025

Uno de ellos tendrá que abandonar el reality el próximo domingo, pero ¡cuidado!, todo podría cambiar

Ninel Conde se somete a cirugía de cambio de color de ojos: ¿Cómo es y cuáles son los riesgos?
Farándula

Ninel Conde se somete a cirugía de cambio de color de ojos: ¿Cómo es y cuáles son los riesgos?

Octubre 30, 2025

El "Bombón Asesino" compartió en redes sociales su felicidad por el resultado, mostrando cómo pasó de tener ojos color café a un tono verde olivo