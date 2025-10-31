Noviembre de K-dramas: Estos son los estrenos de series coreanas para este mes

La programación de K-dramas de noviembre de 2025 promete cautivar al público internacional con una excepcional selección de grandes series románticas y melodramas cargados de emociones intensas.

Este penúltimo mes del año marca el regreso de estrellas de talla mundial como Lee Jungjae, Jang Kiyong y Kang Taeoh, quienes encabezan una cartelera que combina el amor, el destino, la comedia y la venganza.

ESTRENOS IMPERDIBLES DE SERIES COREANAS PARA NOVIEMBRE 2025

1. LAST SUMMER

Estreno: 1 de noviembre | Cadena: KBS2 | Dónde ver: Viki | Episodios: 12

Un triángulo amoroso entre gemelos y una vecina que creció entre la amistad y el deseo. Este drama veraniego promete nostalgia y lágrimas con una historia sobre el paso del tiempo y las oportunidades perdidas.

2. NICE TO NOT MEET YOU

Estreno: 3 de noviembre | Cadena: tvN | Dónde ver: Prime Video | Episodios: 16

Luego de su impecable interpretación en El Juego del Calamar, Lee Jungjae regresa al romance como un actor que busca reinventarse, mientras una periodista degradada descubre la diferencia entre el héroe en pantalla y el hombre real. Una comedia romántica con crítica social y encanto clásico.

3. THE MANIPULATED

Estreno: 5 de noviembre | Cadena: Disney+ | Episodios: 12

Un inocente encarcelado injustamente busca venganza. Thriller psicológico con actuaciones potentes y un guion lleno de giros.

4. DEAR X

Estreno: 6 de noviembre | Cadena: TVING | Dónde ver: HBO Max | Episodios: 12

Una actriz manipuladora y su caída en el mundo del espectáculo. Intriga, poder y deseo en un drama que muestra el lado oscuro de la fama.

5. MOON RIVER

Estreno: 7 de noviembre | Cadena: MBC | Episodios: 14

Fantasía histórica sobre un príncipe y una comerciante que intercambian cuerpos. Magia, humor y amor en una trama ambientada en la era Joseon.

6. AS YOU STOOD BY

Estreno: 7 de noviembre | Dónde ver: Netflix | Episodios: 8

Dos mujeres heridas planean un crimen para liberarse del abuso. Suspenso emocional y drama femenino en estado puro.

7. DYNAMITE KISS

Estreno: 12 de noviembre | Cadena: SBS | Dónde ver: Netflix | Episodios: 14

Un beso accidental desata una comedia romántica moderna con mentiras, ternura y conflictos laborales.

8. THE 4TH LOVE REVOLUTION

Estreno: 13 de noviembre | Cadena: Wavve | Episodios: 8

Romance juvenil y tecnología se mezclan en una universidad donde los algoritmos del amor salen de control.

9. HEROES NEXT DOOR

Estreno: 17 de noviembre | Cadena: COUPANG TV / ENA / Genie TV | Episodios: 10

Exsoldados se convierten en héroes barriales. Acción, humor y fraternidad en una historia llena de humanidad.

10. TAXI DRIVER 3

Estreno: 21 de noviembre | Cadena: SBS | Episodios: 16

Regresa Kim Do Gi y su empresa de taxis vengadores. La justicia vuelve a las calles con acción intensa y dilemas morales.

El fenómeno del entretenimiento coreano sigue imparable. Cada estreno se convierte en tendencia mundial, generando debates, teorías y comunidades internacionales de fans.

Corea del Sur ha logrado posicionarse como una potencia creativa, combinando calidad narrativa, estética impecable y emociones universales, pues los K-dramas no solo entretienen, sino que redefinen la televisión moderna. Y noviembre 2025 confirma que su reinado está lejos de terminar.