Shakira sorprende en show privado de Televisa: pone a bailar a decenas de estrellas

Shakira volvió a México con un espectáculo exclusivo que puso a bailar y cantar a decenas de celebridades durante el upfront de Televisa. Aunque la colombiana se había despedido del país el mes pasado tras imponer récord con 12 conciertos en el Estadio GNP, regresó esta noche para ofrecer un show íntimo ante unas 300 personas, entre actores, conductores e influencers.

Ataviada con un atuendo blanco, la intérprete de "La Loba" abrió el espectáculo con "La fuerte", acompañada por 10 bailarines y cinco músicos. Durante una hora, Shakira recorrió 30 años de carrera con temas icónicos como "Estoy aquí", "La tortura", "La bicicleta" y "Suerte".

CANTA JUNTO A SUS HIJOS

El ambiente fue tan contagioso que figuras como Fernando Colunga, Angelique Boyer, Abelito, Paul Stanley y Aldo de Nigris no dudaron en sumarse al ritmo de "Hips Don´t Lie" .

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando la cantante interpretó "Acróstico" junto a sus hijos, conmoviendo a Aarón Mercury, Faisy, Ariadne Díaz, Gabriel Soto, Eduardo Santamarina, Arath de la Torre y Claudia Martín, quien lució su avanzado embarazo.

Tras 42 minutos de energía, baile y nostalgia, Shakira cerró su presentación con la canción más esperada por el público: "Antología", recibiendo ovaciones de ejecutivos, actores y anunciantes que no dejaron de corear su nombre.