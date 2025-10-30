¿Adal Ramones dejará de conducir La Granja VIP? Usuarios piden su salida del programa de TV Azteca

El reality "La Granja VIP" de TV Azteca se encuentra en medio de una tormenta mediática tras las múltiples críticas que ha recibido su conducción, especialmente por parte de Adal Ramones, quien ha sido el blanco principal de quejas en redes sociales.

La inconformidad del público ha sido tan fuerte que, según versiones cercanas a la producción, ya se analizan posibles cambios en busca de recuperar la estabilidad y el interés del programa.

ERRORES EN LA CONDUCCIÓN DE ADAL RAMONES

Desde su estreno, "La Granja VIP" ha sido tendencia en redes sociales, pero no precisamente por buenas razones. Los espectadores han denunciado fallas técnicas, problemas de ritmo y errores de conducción, además de una falta de conexión con el formato del reality.

En especial, las intervenciones de Adal Ramones han sido motivo de debate: muchos usuarios aseguran que rompe el clímax de los enfrentamientos entre celebridades y que sus comentarios "restan emoción" a las galas.

Uno de los momentos más criticados ocurrió cuando el conductor anticipó por error la salida de la participante Sandra Itzel, lo que desató una ola de burlas y reclamos.

Aunque Ramones y su hija reaccionaron con humor en TikTok, en la red X (antes Twitter) la historia fue diferente: los internautas exigieron su salida del programa, algunos incluso con el hashtag #FueraAdalRamones.

ERRORES DE PRODUCCIÓN Y BAJO RATING

Conductores y figuras del medio también se han pronunciado. Roberto Carlo calificó de "horror" la mala gestión de tiempos en la conducción, mientras que Héctor Navarro señaló que el show sufre de "falta de hilo narrativo" y "reglas confusas".

Las críticas apuntan a que el éxito digital del programa no se refleja en el rating televisivo, donde ha sido superado por "¿Quién es la Máscara?", de Televisa.

De acuerdo con el periodista René Franco, el reality no alcanzó el millón de televidentes el pasado domingo, una cifra preocupante considerando su alto presupuesto. Esto habría detonado una revisión interna en TV Azteca, que evalúa cambios en su equipo de conducción y producción para levantar el proyecto.

¿QUIÉN PODRÍA REEMPLAZAR A ADAL RAMONES EN LA GRANJA VIP?

Mientras tanto, el periodista Gabo Cuevas reveló que Carlos Quirarte podría integrarse a las postgalas y que incluso una de las conductoras digitales podría ser sustituida. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores sobre una inminente reestructuración crecen con fuerza.

Entre polémicas, errores y presión del público, "La Granja VIP" enfrenta su mayor desafío: recuperar la confianza de la audiencia y demostrar que aún puede dar batalla en el competitivo terreno del entretenimiento televisivo mexicano.