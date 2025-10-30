  • 24° C
Farándula

Netflix lanza el tráiler final de Stranger Things 5: una despedida que marcará el fin de Hawkins

La serie, creada por los hermanos Duffer, promete resolver todos los misterios del Upside Down y despedirse en tres partes

Oct. 30, 2025
Netflix ha encendido la nostalgia y la emoción de millones de fanáticos al lanzar el tráiler oficial de la quinta y última temporada de Stranger Things, una de las series más emblemáticas de la plataforma.

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se ha convertido en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación con su mezcla de ciencia ficción, terror y referencias ochenteras.

NETFLIX LANZA EL TRÁILER FINAL DE STRANGER THINGS 5

El adelanto, de casi tres minutos, anticipa un cierre monumental, lleno de acción, suspenso y un tono más oscuro, mientras Hawkins se enfrenta a su destino final y los protagonistas libran una batalla definitiva contra Vecna.

Ahora, ocho años después, la historia llega a su desenlace con una narrativa más intensa, en la que Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) y el resto del grupo se unen para enfrentar una amenaza que podría consumir no solo a su pueblo, sino también al mundo entero.

¿DE QUÉ TRATA STRANGER THINGS 5?

La trama de la temporada 5 se sitúa en el otoño de 1987, más de un año después de los devastadores sucesos de la cuarta entrega. Hawkins, marcado por las grietas que conectan con el Upside Down, se ha transformado en un lugar sombrío, bajo vigilancia constante y plagado de anomalías sobrenaturales.

De acuerdo con la sinopsis oficial, "Hawkins está marcado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes se unen en un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna". Sin embargo, el villano ha desaparecido sin dejar rastro, lo que llevará a los personajes a un enfrentamiento que combina acción, emociones profundas y una exploración de los recuerdos más oscuros del grupo.

UN INICIO SIN TREGUA

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, adelantaron que el primer episodio, titulado The Crawl, arrancará "a toda velocidad" sin los habituales momentos de calma inicial. "Esta temporada empieza con cierto caos porque nuestros héroes perdieron al final de la cuarta temporada", explicó Ross Duffer.

Su hermano y codirector, Matt Duffer, añadió: "Nada en Hawkins es normal ya. Su libertad de movimiento está restringida y hay cámaras por todas partes. La sensación de encierro marcará el tono de una temporada que combina el drama humano con una gran escala cinematográfica".

Los creadores también confirmaron que esta temporada resolverá todos los misterios pendientes desde la primera entrega, incluyendo el origen del Upside Down, los secretos detrás del Mind Flayer y la conexión entre Vecna y los experimentos del Laboratorio de Hawkins.

Para ello, los Duffer retomaron un documento de 25 páginas con la mitología original de la serie, asegurando que no quedarán cabos sueltos ni líneas argumentales sin cierre.

ESTRENO EN TRES PARTES

Netflix anunció que la temporada final de Stranger Things se estrenará en tres partes durante las festividades de fin de año de 2025:

  • Primera parte: 26 de noviembre (cuatro episodios)
  • Segunda parte: 25 de diciembre (tres episodios)
  • Gran final: 31 de diciembre (un episodio de más de dos horas y media)

Con este formato, la plataforma busca dar a los fans una despedida prolongada, culminando justo en la víspera de Año Nuevo, para cerrar una de las historias más queridas de la televisión contemporánea.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

