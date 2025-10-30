  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 30 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Ninel Conde se somete a cirugía de cambio de color de ojos: ¿Cómo es y cuáles son los riesgos?

El "Bombón Asesino" compartió en redes sociales su felicidad por el resultado, mostrando cómo pasó de tener ojos color café a un tono verde olivo

Oct. 30, 2025
Ninel Conde se somete a cirugía de cambio de color de ojos: ¿Cómo es y cuáles son los riesgos?

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde sorprendió a sus seguidores al revelar el resultado de su más reciente procedimiento estético: una cirugía para cambiar el color de sus ojos.

A sus 49 años, la también conocida como "Bombón Asesino" compartió en redes sociales su felicidad por el resultado, mostrando cómo pasó de tener ojos color café a un tono verde olivo.

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE CIRUGÍA DE CAMBIO DE COLOR DE OJOS?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Ninel explicó que el procedimiento duró apenas 20 minutos y se realizó en una clínica de Estados Unidos especializada en queratopigmentación, también conocida como tatuaje corneal.

Antes de someterse a la cirugía, Conde acudió a una valoración médica para determinar si era candidata a la queratopigmentación, procedimiento que consiste en introducir pigmentos biocompatibles en la córnea para alterar la apariencia del iris.

En la clínica, la artista tuvo la opción de elegir entre varios tonos y finalmente se decidió por el verde olivo, al considerar que era el que mejor armonizaba con su piel y su cabello. "No puedo creer lo natural que se ve, me encanta el color. Estaba dudando entre grises, verde olivo o verde jade, pero este fue el ideal (...) no tiene ni 20 minutos que me hicieron la operación", comentó en el video.

La clínica donde se sometió al tratamiento es reconocida en Estados Unidos y ha atendido a varias celebridades latinoamericanas, entre ellas Yailin "La Más Viral", quien también ha recurrido a este tipo de procedimientos estéticos.

¿QUÉ ES LA QUERATOPjGMENTACIÓN Y CUÁLES SON SUS RIESGOS?

La queratopigmentación es una técnica oftalmológica que busca modificar el color del ojo mediante la inserción de pigmentos en la córnea. De acuerdo con la American Academy of Ophthalmology (AAO), existen dos métodos principales: la implantación de un iris artificial o la inyección de pigmentos en la superficie ocular.

Aunque este procedimiento ha ganado popularidad como tratamiento estético, especialistas de la Cleveland Clinic y PubMed Central (NIH) advierten que no está exento de riesgos, los cuales pueden incluir:

  • Daño o debilitamiento de la córnea.
  • Infecciones, inflamaciones o hemorragias.
  • Migración del pigmento o pérdida de células endoteliales.
  • Glaucoma y aumento de la presión ocular.
  • Dificultad para futuros tratamientos oftalmológicos.

Por ello, las autoridades médicas recomiendan realizarlo únicamente por razones médicas, como en casos de lesiones o defectos corneales, y no con fines cosméticos.

Aun así, Ninel Conde aseguró sentirse feliz con el resultado y convencida de que este cambio representa una nueva etapa en su vida. "Todo cambio trae consigo una transformación, y este fue un paso importante para mí", concluyó la cantante.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
¿Adal Ramones dejará de conducir La Granja VIP? Usuarios piden su salida del programa de TV Azteca
Farándula

¿Adal Ramones dejará de conducir La Granja VIP? Usuarios piden su salida del programa de TV Azteca

Octubre 30, 2025

La inconformidad del público en redes sociales ha sido tan fuerte que, según versiones cercanas a la producción, ya se analizan posibles cambios

Netflix lanza el tráiler final de Stranger Things 5: una despedida que marcará el fin de Hawkins
Farándula

Netflix lanza el tráiler final de Stranger Things 5: una despedida que marcará el fin de Hawkins

Octubre 30, 2025

La serie, creada por los hermanos Duffer, promete resolver todos los misterios del Upside Down y despedirse en tres partes

FAOT 2026: Martha Sánchez, Rocío Banquells y Erick & Mía Rubín encabezarán el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, Sonora
Farándula

FAOT 2026: Martha Sánchez, Rocío Banquells y Erick & Mía Rubín encabezarán el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, Sonora

Octubre 29, 2025

El Festival Alfonso Ortiz Tirado 2026 se celebrará del 23 al 31 de enero en Álamos, con Marruecos y Aguascalientes como invitados especiales