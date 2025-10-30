  • 24° C
Farándula

Ellos son los 4 nominados de La Granja VIP: ¿cómo puedes salvar a tu granjero favorito?

Uno de ellos tendrá que abandonar el reality el próximo domingo, pero ¡cuidado!, todo podría cambiar

Oct. 30, 2025
Esta noche se llevó a cabo la Asamblea en La Granja VIP, donde cada uno de los granjeros nomina cara a cara y enfrenta a uno de sus compañeros, explicando las razones por las cuales toma esa decisión.

De dicha Asamblea salen dos nominados, quienes son los más votados por los granjeros; sin embargo, el Huevo Dorado lo cambió absolutamente todo.

El lunes se dio a conocer al primer nominado gracias al legado de Sandra Itzel, la segunda eliminada de La Granja VIP.

Ella estuvo muy segura de su decisión, la cual fue nominar directamente a Lis Vega, con quien ya había tenido un encuentro desafortunado dentro del reality, luego de que Lis decidiera romper cualquier lazo de relación con ella.

LOS GRANJEROS NOMINARON CARA A CARA Y ESTOS FUERON LOS RESULTADOS

Los dos nominados de la Asamblea son Manola Díez y Eleazar Gómez, conforme a los votos.

El Huevo Dorado no cambió muchas cosas esta noche, ya que le sumó tres votos a Eleazar Gómez por decisión de "El Patrón".

Finalmente, Eleazar quedó con siete votos y Manola Díez con nueve, convirtiéndose, hasta este momento, en la más nominada de La Granja VIP.

Redacción
