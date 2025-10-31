  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Ángela Aguilar lanza comunicado tras ola masiva de odio y ataques

La intérprete al abrir su corazón, afirmó que los escenarios han dejado de ser su "lugar seguro"

Oct. 31, 2025
"Hoy les ofrezco mi canto, si es que no les gusta quién soy".
"Hoy les ofrezco mi canto, si es que no les gusta quién soy".

Ha pasado más de un año desde aquel junio de 2024 en que Christian Nodal y Ángela Aguilar dieron la exclusiva sobre su relación amorosa, misma que, en palabras de la cantante, era una "continuación". Desde ese momento, la ola de reclamos, odio y rechazo hacia ella y su trabajo no ha cesado.

Ángela se sinceró con sus fanáticos desde su perfil en redes sociales, donde mostró una faceta vulnerable y reflexiva. "Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla, y rendirme parecía la única opción", expresó la hija de Pepe Aguilar.

¿QUÉ LE PASÓ A ÁNGELA AGUILAR?

Con un breve pero emotivo mensaje, Ángela reflexionó sobre el momento que vive frente al público. La cantante inició su andar artístico desde niña, cuando acompañaba a su padre y a su hermano Leonardo en los escenarios.

En la parte final de su mensaje, la intérprete ofreció su voz incluso para aquellos que la critican. "Hoy les ofrezco mi canto, si es que no les gusta quién soy", se escucha decir a la artista.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Noviembre de K-dramas: Estos son los estrenos de series coreanas para este mes
Farándula

Noviembre de K-dramas: Estos son los estrenos de series coreanas para este mes

Octubre 31, 2025

Esta recta final del año marca el regreso de estrellas de talla mundial como Lee Jungjae, Jang Kiyong y Kang Taeoh, actores de exitosos dramas

Shakira sorprende en show privado de Televisa: pone a bailar a decenas de estrellas
Farándula

Shakira sorprende en show privado de Televisa: pone a bailar a decenas de estrellas

Octubre 30, 2025

En el evento anual de la empresa se pudo ver a figuras como Fernando Colunga, Angelique Boyer, Abelito, Paul Stanley y Aldo de Nigris

Ellos son los 4 nominados de La Granja VIP: ¿cómo puedes salvar a tu granjero favorito?
Farándula

Ellos son los 4 nominados de La Granja VIP: ¿cómo puedes salvar a tu granjero favorito?

Octubre 30, 2025

Uno de ellos tendrá que abandonar el reality el próximo domingo, pero ¡cuidado!, todo podría cambiar