Filtraciones de Avengers; Doomsday revelan nuevos detalles de la nueva cinta del MCU

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel están revolucionados luego de que se filtraran los primeros detalles del tráiler de Avengers: Doomsday, la próxima gran entrega dirigida por los hermanos Russo. Aunque el avance oficial aún no ha sido publicado, varias fuentes aseguran que ya circula una versión filtrada que revela información clave sobre el temido Doctor Doom.

EL TRÁILER SE PROYECTARÍA JUNTO A LA NUEVA PELÍCULA DE AVATAR

De acuerdo con filtraciones de insiders cercanos a Marvel, el primer teaser de Avengers: Doomsday se presentará junto a Avatar: Fuego y ceniza, la esperada producción de James Cameron que llegará a los cines en 2025. Aunque Marvel Studios no ha confirmado oficialmente esta información, distintos testigos afirman haber visto el avance y aseguran que ofrece un vistazo impactante del tono oscuro que caracterizará la nueva fase del UCM.

DOCTOR DOOM, EL NUEVO MONSTRUO DEL MULTIVERSO

El tráiler filtrado mostraría el cuerpo completamente destrozado del Doctor Doom, dejando ver que depende de su armadura para sobrevivir. Este detalle confirmaría las teorías que apuntan a una versión más trágica y terrorífica del personaje, inspirada en figuras clásicas del cine como El Fantasma de la Ópera. Según los rumores, los hermanos Russo buscan retratarlo como un villano profundamente herido, tanto física como emocionalmente, cuyas cicatrices lo motivan a buscar la ayuda del hijo de Reed y Sue Richards.

Si las filtraciones resultan ciertas, el tráiler completo de Avengers: Doomsday se lanzará oficialmente durante la Super Bowl de 2025, uno de los eventos más esperados para los fanáticos del cine y el espectáculo. El avance mostrado en diciembre sería solo un adelanto, con breves escenas de acción donde se observarían los poderes y habilidades de Doctor Doom.

First details on the ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ teaser:



• The teaser is said to be much more than a simple preview.



• It shows that Doctor Doom relies on his armor because his body is completely broken.



• Features plenty of footage of Doctor Doom in action.



• Dr Doom is… pic.twitter.com/XuG3dPazmb — MCU Film News (@MCUFilmNews) October 30, 2025

UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA EL UNIVERSO MARVEL

Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno en diciembre de 2026 y servirá como preludio a Avengers: Secret Wars, la cinta que cerrará la Saga del Multiverso. Con ello, Marvel dará paso a la esperada “Saga Mutante”, una nueva etapa en la que se introducirán héroes y villanos renovados, junto a los personajes clásicos que han definido más de una década de historias en la pantalla grande.

La filtración del primer avance solo ha incrementado la expectativa. Los seguidores de Marvel esperan con ansias la llegada del tráiler oficial y el regreso de los hermanos Russo al mando de una de las sagas más ambiciosas de todos los tiempos.