Marvel revela fecha de estreno de la temporada 2 de Daredevil y cuál será su conexión con Spider-Man

Tras su éxito inicial en Netflix y una pausa forzosa por la llegada de Disney+ al mundo del streaming, Daredevil está oficialmente de vuelta bajo el sello de Marvel Studios. Charlie Cox retoma su papel como el abogado ciego Matt Murdock, mientras que Vincent D´Onofrio regresa como el temido Kingpin, consolidando así el retorno de ambos personajes al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Después de apariciones destacadas en producciones como Spider-Man: No Way Home, Ojo de Halcón, She-Hulk y Echo, Marvel decidió darle una nueva oportunidad al héroe con la serie Daredevil: Born Again, que logró una excelente recepción por parte del público y la crítica.

DAREDEVIL: BORN AGAIN TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA

Durante la reciente Comic-Con de Nueva York, Marvel Studios confirmó que Daredevil: Born Again tendrá segunda temporada y fijó su estreno para el 4 de marzo de 2026, exactamente un año después del lanzamiento de la primera entrega.

En esta nueva etapa, además de Cox y D´Onofrio, se sumarán nuevos rostros al elenco. Entre ellos destaca Krysten Ritter, quien volverá como Jessica Jones, y Matthew Lillard (Scream), que interpretará a un nuevo villano dentro del universo del justiciero.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, adelantó que los planes con Born Again no se detendrán ahí, ya que incluso se contempla una tercera temporada, reforzando el papel de Daredevil como figura clave en las próximas fases del MCU.

LA CONEXIÓN ENTRE DAREDEVIL Y SPIDER-MAN

El anuncio más llamativo fue la confirmación de que la segunda temporada de Daredevil: Born Again estará directamente conectada con la próxima película de Spider-Man, titulada Spider-Man: Brand New Day.

Esta cinta será la continuación de No Way Home y traerá de vuelta a Tom Holland como el héroe arácnido. Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), la película buscará devolver a Spider-Man a un entorno más urbano, alejándolo de las historias centradas en el multiverso.

Uno de los puntos más interesantes es la participación de Jon Bernthal como The Punisher, personaje que también proviene del universo Netflix de Daredevil. Según se reveló, la trama de Born Again servirá como una antesala para Brand New Day, preparando el terreno para los eventos que culminarán en la película, cuyo estreno está programado para el 31 de julio de 2026.

UN FUTURO PROMETEDOR PARA EL UNIVERSO CALLEJERO DE MARVEL

Con la expansión de Daredevil, Jessica Jones y Punisher dentro del MCU, Marvel parece estar construyendo un nuevo eje narrativo más enfocado en los héroes urbanos. Este enfoque podría marcar el regreso del tono más crudo y realista que caracterizó las producciones de Netflix, pero ahora bajo el control total de Marvel Studios.

El 2026 promete ser un año importante para los fanáticos, con Daredevil: Born Again abriendo camino en marzo y Spider-Man: Brand New Day cerrando el verano con una esperada conexión entre dos de los personajes más queridos del universo Marvel.