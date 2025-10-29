"El diablo no me alcanzó": el inquietante trend de ChatGPT que se viraliza en TikTok

TikTok, la plataforma conocida por ser el epicentro de las tendencias más virales y curiosas de internet, ha dado vida a un nuevo fenómeno que mezcla lo misterioso con la inteligencia artificial.

Se trata del trend "El diablo no me alcanzó", un reto en el que los usuarios invitan a ChatGPT a participar en una inquietante conversación que ha capturado la atención de millones.

TREND DE CHATGPT

El reto consiste en escribirle a ChatGPT la frase "El diablo no pudo alcanzarme", a lo que el modelo debe responder "Sí lo hizo".

Luego, el usuario pregunta "¿Cómo?", y el chatbot siguiendo las instrucciones del prompt debe contestar con una frase "brutal" o impactante, sin dar más explicaciones.

Este formato, que combina dramatismo con el toque sobrenatural que caracteriza a los trends más virales de la plataforma, ha despertado la curiosidad de miles de internautas que buscan generar respuestas escalofriantes o enigmáticas. Algunos videos incluso incluyen música de terror, luces rojas y efectos visuales para aumentar la tensión.

Aunque muchos usuarios lo ven como una simple dinámica de entretenimiento, otros han señalado que el reto puede resultar inquietante, especialmente por el tono oscuro de las respuestas que genera la inteligencia artificial.

Por su parte, algunos creadores de contenido han aprovechado el trend para producir versiones más elaboradas, en las que ChatGPT "narra" situaciones de horror o finales inesperados. Incluso se han creado hashtags derivados, como #eldiablonomealcanzo, #ChatGPTtrend o #IAViral, que agrupan miles de publicaciones con millones de vistas.

Como suele ocurrir con los trends virales en TikTok, "El diablo no me alcanzó" combina elementos de creatividad y misterio que capturan la atención de los usuarios, mostrando una vez más cómo la tecnología y las redes sociales pueden dar origen a fenómenos culturales inesperados.