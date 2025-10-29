Google Pixel Buds 2a: la nueva versión económica de auriculares con cancelación de ruido | Precio

Google amplía su catálogo en México con la llegada de los Pixel Buds 2a, una versión más económica de sus audífonos inalámbricos con cancelación de ruido activa.

Los nuevos auriculares buscan ofrecer una excelente relación calidad-precio sin sacrificar el diseño ni las funciones esenciales que caracterizan a la marca.

GOOGLE PIXEL BUDS 2A

Los Pixel Buds 2a, con un precio de 2 mil 999 pesos, mantienen el diseño tipo tapón con la icónica “G” de Google y están disponibles en colores negro y púrpura.

Estos audífonos se integran al ecosistema Pixel, junto a los recientes Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 XL, los Pixel Watch 4 y los Pixel Buds Pro 2, estos últimos con un precio de 4 mil 999 pesos.

UNA VERSIÓN “LITE” CON IA Y DISEÑO FAMILIAR

Incorporan cancelación de ruido activa con Silent Seal 1.5, modo de transparencia, Bluetooth 5.4 y compatibilidad con Android e iOS. Además, cuentan con resistencia al agua IP54, estuche IPX4, y soporte para el modo Buscar mi dispositivo, que permite localizarlos fácilmente.

En cuanto a autonomía, ofrecen hasta siete horas de reproducción continua y 20 horas totales con el estuche de carga. Aunque no tienen carga inalámbrica ni detección de conversación como los modelos Pro, destacan por su procesador Tensor A1, que introduce funciones de inteligencia artificial para mejorar el sonido y la experiencia del usuario.

Los audífonos también incluyen audio espacial, aunque sin seguimiento de cabeza, y utilizan tecnología Google Fast Pair para una conexión instantánea con dispositivos Android.

PIXEL BUDS PRO 2: EL MODELO PREMIUM CON IA INTEGRADA

Junto con los nuevos 2a, Google también trae a México los Pixel Buds Pro 2, con mejoras en la cancelación de ruido gracias a la tecnología Silent Seal 2.0, que ajusta el audio al entorno hasta tres millones de veces por segundo. Estos auriculares prometen una experiencia de audio más limpia y envolvente, con controladores de 11 mm, graves potentes y agudos suaves.

El modelo Pro 2 también incorpora el procesador Tensor A1 y la integración con Gemini Live, una herramienta que permite interactuar con la inteligencia artificial de Google directamente desde los audífonos, sin necesidad de sacar el teléfono.

Con estas incorporaciones, Google refuerza su presencia en el mercado mexicano de audio, ofreciendo opciones tanto para quienes buscan rendimiento premium como para quienes prefieren una alternativa accesible con buena calidad de sonido e integración inteligente.