Viral

Horóscopos de hoy 29 de octubre de Mhoni Vidente: Así influirán los astros en tu suerte y destino

La astróloga cubana compartió sus predicciones para este miércoles 29 de octubre de 2025, destacando una jornada llena de energía positiva

Oct. 29, 2025
Como cada día, la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente comparte sus predicciones para orientar a los doce signos del zodiaco en temas clave como el amor, el dinero, la salud y el trabajo.

Este miércoles 29 de octubre de 2025, la experta asegura que será una jornada llena de energía positiva, cambios importantes y recompensas para quienes han trabajado con constancia.

HORÓSCOPOS DE HOY 29 DE OCTUBRE DE MHONI VIDENTE

ARIES (21 DE MARZO - 19 DE ABRIL)

El optimismo y la ilusión marcan tu día. Estás más cerca de alcanzar metas por las que has trabajado arduamente, pero será fundamental mantener la calma y la organización para aprovechar al máximo cada oportunidad.

TAURO (20 DE ABRIL - 20 DE MAYO)

Aunque el día podría iniciar con incertidumbre, terminará siendo muy favorable. La vida te mostrará quiénes son tus verdaderos amigos, y con su apoyo podrás superar los retos que se presenten.

GÉMINIS (21 DE MAYO - 20 DE JUNIO)

Excelente jornada en el ámbito laboral y financiero. Tus ideas y proyectos serán bien recibidos, y podrías cerrar acuerdos importantes. Además, tu vida social se verá especialmente activa y gratificante.

CÁNCER (21 DE JUNIO - 22 DE JULIO)

Pese a los obstáculos que puedan surgir, este día representa una oportunidad para demostrar tu fortaleza. No te detengas por los conflictos menores; enfócate en tus metas a largo plazo.

LEO (23 DE JULIO - 22 DE AGOSTO)

La suerte económica está de tu lado. Podrías recibir dinero inesperado o concretar inversiones exitosas. Es un día propicio para planificar tus finanzas y aprovechar nuevas oportunidades.

VIRGO (23 DE AGOSTO - 22 DE SEPTIEMBRE)

Urano te envía buenas energías y agradables sorpresas, sobre todo en el ámbito laboral y sentimental. La armonía familiar también será protagonista de la jornada, como recompensa a tu esfuerzo constante.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE - 22 DE OCTUBRE)

La perseverancia será tu mejor aliada. Comienzas a ver los frutos de años de dedicación y podrías recibir noticias positivas sobre viajes o proyectos profesionales. Las sorpresas estarán a la orden del día.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE)

Tu esfuerzo comienza a rendir frutos. Esta semana será crucial para consolidar logros en el trabajo o los estudios. Mantente enfocado y aprovecha el impulso energético para avanzar.

SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE - 21 DE DICIEMBRE)

Tu creatividad y energía se encuentran en su punto más alto. Podrías recibir un ascenso o reconocimiento en tu trabajo, y la suerte te acompañará también en el terreno amoroso.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El día invita a tomar iniciativas, especialmente en temas laborales o financieros. Se abre una puerta hacia una nueva aventura profesional y podrías tener fortuna si decides probar suerte en juegos de azar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Los astros te brindan la fuerza necesaria para iniciar cambios importantes. Es el momento ideal para dejar atrás situaciones del pasado y enfocarte en tu crecimiento personal y profesional.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

No permitas que los pequeños problemas nublen tu ánimo. El resultado final será positivo y lograrás superar cualquier dificultad. La clave estará en mantener la serenidad y la confianza en ti mismo.

De acuerdo con Mhoni Vidente, este miércoles es un día de transformación y prosperidad para la mayoría de los signos. Ya sea en el trabajo, el amor o las finanzas, los astros anuncian una jornada de recompensas y nuevas oportunidades para quienes estén dispuestos a recibirlas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

