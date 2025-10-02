  • 24° C
Viral

Guía completa de cómo utilizar ChatGPT en WhatsApp

Actualmente, esta integración se está desplegando de manera gradual en los servicios ChatGPT Plus, Pro, Team y Free

Oct. 02, 2025
cómo utilizar ChatGPT en WhatsApp
cómo utilizar ChatGPT en WhatsApp

La inteligencia artificial de OpenAI, conocida como ChatGPT, ya puede usarse dentro de WhatsApp. Esta integración convierte a la aplicación de mensajería en una herramienta aún más versátil, pues ahora los usuarios pueden contar con un asistente virtual capaz de responder preguntas, redactar textos, resumir información, crear imágenes y mantener conversaciones de manera sencilla desde su celular.

CÓMO EMPEZAR A USAR CHATGPT EN WHATSAPP

Para iniciar una conversación con ChatGPT en WhatsApp solo es necesario seguir estos pasos:

  • Abrir la aplicación y comenzar un chat nuevo.
  • Escribir el número +1 (1) 800 242-8478 en la barra de búsqueda de contactos. No es indispensable guardarlo.
  • Enviar la primera consulta o prompt para comenzar la interacción.

De manera opcional, el número puede agregarse a la lista de contactos y asignarle un nombre personalizado para localizarlo más rápido.

QUÉ SE PUEDE HACER CON CHATGPT EN WHATSAPP

Una vez dentro del chat, la inteligencia artificial ofrece múltiples funciones, entre ellas:

  • Responder preguntas de cualquier tema.
  • Crear, revisar o traducir textos.
  • Dar consejos personalizados o mantener conversaciones casuales.
  • Además, se integran funciones propias de WhatsApp:
  • Mensajes de voz: se pueden enviar instrucciones por voz o reenviar audios para recibir un resumen.
  • Fotos: permite identificar objetos, leer texto dentro de imágenes o describir contenido visual.

CHATGPT TAMBIÉN GENERA IMÁGENES

Otra de las grandes ventajas es la posibilidad de crear imágenes directamente desde el chat. Con simples instrucciones en texto, el asistente puede:

  • Generar fotos, ilustraciones, infografías o logotipos.
  • Incluir texto en imágenes, como carteles o invitaciones.
  • Crear fondos transparentes o editar fotografías con realismo en sombras y texturas.

DIFERENCIAS CON LA APP OFICIAL

La experiencia de usar ChatGPT en WhatsApp es muy similar a la de la aplicación oficial o la versión web. La principal diferencia es que todo se realiza desde una conversación dentro de WhatsApp, lo cual resulta más cómodo para quienes prefieren centralizar sus interacciones sin cambiar de plataforma.

Actualmente, esta integración se está desplegando de manera gradual en los servicios ChatGPT Plus, Pro, Team y Free. Posteriormente también llegará a las versiones Enterprise y Edu.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


