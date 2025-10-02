Converse lanza colección por Día de Muertos: Precios y modelos disponibles

Converse se suma una vez más a las celebraciones del Día de Muertoscon una edición especial de sus clásicos Chuck 70's, reinterpretados para rendir homenaje a una de las tradiciones más importantes de México.

Bajo el lema "Vivamos nuestras tradiciones", la marca estadounidense apuesta por diseños que conectan el estilo urbano con el simbolismo profundo de esta festividad.

La colección 2025 incluye dos modelos exclusivos, disponibles a partir del otoño, justo a tiempo para conmemorar los días 1 y 2 de noviembre, fechas clave del calendario mexicano.

DISEÑO CON ALMA MEXICANA

La propuesta visual de Converse para esta edición limitada combina colores tradicionales y elementos icónicos del Día de Muertos. El primer par, en tonos claros con base blanca y beige, presenta gráficos de calaveras, flores de cempasúchil, veladoras y mariposas monarca, que evocan el regreso simbólico de los seres queridos.

El segundo modelo opta por una base negra, destacando figuras en tonos naranja, azul y blanco, que hacen alusión al papel picado y a los altares. Ambos pares comparten un detalle especial: sus suelas, al unirse, revelan una calaverita de azúcar, elemento representativo de esta festividad.

MÁS QUE TENIS: UNA EXPERIENCIA COMPLETA

Los nuevos Chuck 70´s no solo destacan por su estética, sino por los detalles que elevan la experiencia del usuario. Cada par incluye:

Parte superior de lona con gráficos inspirados en el Día de Muertos .

con gráficos inspirados en el . Plantilla OrthoLite que proporciona comodidad y frescura durante todo el día.

que proporciona comodidad y frescura durante todo el día. Mediasuela barnizada con acabado vintage y puntera clásica.

con acabado vintage y puntera clásica. Patch de Chuck Taylor y placa All Star, reimaginados en un diseño conmemorativo.

conmemorativo. Caja edición especial, diseñada exclusivamente para esta colección.

Converse enfatiza que cada elemento del diseño —desde la suela hasta el empaque— cuenta una historia, buscando conectar emocionalmente con quienes celebran esta fecha tan significativa.

PRECIOS, TALLAS Y DISPONIBILIDAD

Ambos modelos estarán disponibles en México por un precio de 2 mil 399 pesos, en tallas que van desde el 22 al 29.5, para adaptarse a una amplia variedad de consumidores. Se trata de una edición limitada, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación.

LAS MARIPOSAS MONARCA: SÍMBOLO DEL REGRESO

Uno de los elementos clave de esta colección es la mariposa monarca, que según la tradición popular, regresa cada otoño a tierras mexicanas coincidiendo con el Día de Muertos. Converse adopta este símbolo como recordatorio del poder de la memoria y del reencuentro con quienes partieron, pero permanecen vivos en el recuerdo.

MÁS ALLÁ DE LA MODA: UN HOMENAJE CULTURAL

Esta edición especial no solo es una propuesta de diseño urbano, sino una forma de llevar con orgullo la herencia mexicana en cada paso. Converse transforma sus icónicos sneakers en una plataforma para celebrar nuestras raíces, y lo hace con respeto, creatividad y estilo.