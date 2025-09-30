¿Cómo se celebra el Día de Muertos fuera de México?

Para Estados Unidos no es una festividad desconocida, al menos no en los últimos años, según la escritora Regina Machi, en los años 70 fueron las primeras apariciones de los murales del Día de Muertos en muchas calles de California y Chicago, esto gracias a los múltiples artistas chicanos o bien, de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Películas como Coco, El libro de la Vida, o La Leyenda de la Nahualá, no solo han ayudado a cambiar positivamente la percepción de los norteamericanos, la cual ya era bastante negativa, sino que cada vez se interesan más por esta cultura, inclusive aumentando turismo a las ciudades mexicanas durante las fechas próximas a Halloween y Día de Muertos, algunos con la intención de participar en actividades relacionadas con la festividad.

CLARIDAD

Grandes ciudades como Los Ángeles, San Antonio, o Dallas, se llenan de murales y desfiles memorando la fecha de los fallecidos, en las cuales la comunidad mexicana lleva sus exposiciones y ofrendas a sus familiares trascendidos hacia el descanso.

Si bien, esta es una festividad inicialmente mexicana, es también celebrada y conmemorada en países Centro y Sudamérica, al igual que en Filipinas tienes sus propias tradiciones para el 2 de noviembre.

CELEBRACIONES EXTRANJERAS