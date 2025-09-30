VIDEO | Sujeto agrede a cabezazos a cajero; quiso devolver una mayonesa y el gerente no estaba

Una de las cadenas comerciales más conocidas en el centro de México son las Tiendas 3B, en las cuales se bridan descuentos en artículos de abarrotes y de primera necesidad; además, brindan estos productos a precios bajos.

Su nombre proviene de un lema muy usado en el país en transacciones comerciales, compras, pues: "Bueno, Bonito y Barato"; se caracterizan por tener un formato sencillo y austero, y ofrece artículos de marca propia y genéricos.

Además, se ubican, principalmente, en zonas populares y urbanas y compiten con otras cadenas comerciales, como Aurrerá, Oxxo y Willys.

AGREDE A CABEZAZOS A CAJERO

Sin embargo, sus trabajadores no están exentos de enfrentar a clientes inconformes con algún producto o promoción; al grado de que en muchos casos los empleados han sido agredidos por clientes o visitantes de las Tiendas 3B.

En esta ocasión, el problema se registró en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde un cajero fue agredido a cabezazos por un cliente que hoy es buscado por las autoridades.

El momento fue captado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento comercial, y se ve cuando el tipo aborda al cajero para devolver una mayonesa.

Sin embargo, el cajero no puede realizar esa acción, por lo que le indica al sujeto que el gerente tiene que autorizar la devolución.

Molesto por la negativa, el tipo se mete al área de caja donde está el empleado, lo confronta y sin decir "¡agua va!", le estampó no uno, sino varios cabezazos, lo que dejó desconcertado al trabajador.

Fue necesaria la intervención de otros clientes y empleados para controlar al ofuscado individuo, que no quiso esperar y ajustició al trabajador.

Ahora, se alista la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para que responda por la agresión.