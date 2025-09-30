Estos son los 5 videojuegos de mundo abierto que han redefinido el género

En los videojuegos, el género de los mundos abiertos ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Lo que antes eran mapas extensos, hoy se ha convertido en universos vivos, repletos de historias, ecosistemas dinámicos y mecánicas que empujan los límites de lo posible. Algunos títulos se han vuelto pilares del medio, mientras que otros más recientes siguen sorprendiendo a los jugadores con innovaciones únicas.

VIDEOJUEGOS DE MUNDO ABIERTO QUE HAN REDEFINIDO EL GÉNERO

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

Este juego de Nintendo cambió por completo la forma de concebir los mundos abiertos. Con libertad absoluta para escalar, planear, cocinar y resolver santuarios a cualquier ritmo, se convirtió en una obra que inspiró a toda una generación de desarrolladores. Su énfasis en la exploración orgánica y en la interacción con el entorno lo mantiene como referente incluso hoy.

Elden Ring (2022)

FromSoftware logró un punto de inflexión al fusionar la fórmula soulslike con un mapa abierto interconectado. La posibilidad de perderse en un universo hostil, enfrentar jefes monumentales y descubrir narrativas ocultas a través de la ambientación lo colocan como uno de los juegos más influyentes de la última década.

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

A pesar de tener ya varios años, este título de CD Projekt Red sigue siendo ejemplo de narrativa profunda dentro de un mundo abierto. Sus decisiones morales con consecuencias reales, sumadas a un mapa gigantesco lleno de misiones secundarias memorables, lo convirtieron en una joya que aún marca pauta en lanzamientos actuales.

Grand Theft Auto V (2013)

Rockstar Games revolucionó la escala urbana con un mundo abierto vibrante, lleno de detalles y actividades. Entre las misiones principales, las tareas secundarias y un modo en línea expansivo, GTA V sentó las bases de la libertad total en escenarios modernos y sigue siendo uno de los títulos más jugados del mundo.

Assassin’s Creed Shadows (2025)

Ubisoft finalmente cumplió el sueño de muchos al llevar la saga al Japón feudal. Con un nivel de detalle histórico impresionante, un sistema de doble protagonismo y mecánicas que combinan infiltración y combate, este nuevo lanzamiento se perfila como uno de los grandes referentes de los mundos abiertos del año.