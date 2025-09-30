WhatsApp lanza seis nuevas funciones: conoce cómo funcionan y en qué te benefician

WhatsApp sorprendió a sus millones de usuarios al anunciar seis nuevas funciones que buscan mejorar la experiencia dentro de la aplicación. Estas actualizaciones combinan creatividad, personalización y practicidad, y ya comenzaron a desplegarse en todo el mundo tanto en chats individuales como grupales.

Además de hacer más dinámicas las conversaciones, estas herramientas también resultan útiles en el trabajo y el estudio, donde la organización y la rapidez son claves para la comunicación.

LAS SEIS NOVEDADES DE WHATSAPP

Live Photos y fotos en movimiento

Los usuarios de iOS ahora pueden compartir Live Photos, mientras que en Android se podrán enviar fotos en movimiento. Estas imágenes integran sonido y movimiento, capturando momentos de manera más realista, como si fueran pequeños clips.

Temas de chat personalizados con Meta AI

WhatsApp incorpora inteligencia artificial para crear fondos y temas de chat únicos. Con esta función, cada conversación puede tener un estilo propio, dejando atrás los wallpapers tradicionales.

Fondos generados por IA en videollamadas

Las videollamadas ahora pueden tener escenarios virtuales personalizados gracias a la inteligencia artificial. Desde paisajes naturales hasta entornos fantásticos, los usuarios podrán elegir el fondo sin necesidad de equipos adicionales.

Búsqueda mejorada de grupos

La aplicación facilita encontrar grupos mediante el nombre de un contacto que participe en ellos. Esto agiliza la localización de conversaciones colectivas en el historial.

Optimización en el manejo de archivos

La nueva actualización mejora la organización de documentos dentro de WhatsApp. Ahora es más sencillo enviar, almacenar y gestionar archivos, evitando confusiones al buscarlos después.

Mayor integración con Meta AI

La inteligencia artificial de Meta gana protagonismo dentro de la app. Además de fondos y temas, ahora puede generar contenido útil, creativo y personalizado directamente desde los chats.

WHATSAPP APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Con estas seis funciones, WhatsApp refuerza su posición como la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Las mejoras no solo permiten conversaciones más atractivas, sino que también facilitan la productividad y la organización en distintos ámbitos de la vida diaria.