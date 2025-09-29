Madre en Florida gana torneo de Mortal Kombat con su hija en brazos

Una historia inspiradora se vivió en Orlando, Florida, donde una joven madre se convirtió en campeona de un torneo de Mortal Kombat XL mientras sostenía en brazos a su hija recién nacida. El triunfo no solo fue un logro en los videojuegos, sino también una muestra de resiliencia y fuerza personal.

UNA FINAL ÉPICA CON SU BEBÉ EN EL PECHO

El pasado fin de semana, durante el evento Juicy Game Night, la jugadora conocida como Legi0n participó en un bracket de cuatro jugadores con su hija Cereza, de apenas cinco días de nacida, acurrucada contra su pecho.

Primero derrotó a su propio esposo en semifinales y luego venció a King Kai en una emocionante final que terminó 3-2 a su favor. El premio fue de 28 dólares y un viaje a DreamHack Atlanta, a celebrarse a finales de octubre.

Lo más sorprendente es que la pequeña Cereza permaneció calmada durante todo el torneo, pese al ruido y la adrenalina del evento.

UNA VICTORIA QUE VA MÁS ALLÁ DEL JOYSTICK

Para Legi0n, esta victoria tiene un trasfondo mucho más profundo. Durante su embarazo atravesó una condición de alto riesgo conocida como ventana uterina, que le causó fuertes dolores. Además, en el pasado perdió a su primera hija, Alcina, a causa de una rara enfermedad.

Por ello, la gamer decidió donar a la National Organization for Rare Diseases (NORD) y compartir sus registros médicos para apoyar en la investigación.

"Puedes morir literalmente, y yo casi lo hice. Dos veces", confesó en una entrevista.

UN MENSAJE DE FUERZA Y ESPERANZA

A pesar de las dificultades, Legi0n aseguró que nunca renunciará a lo que ama:

"Quiero que la gente sienta que, sin importar qué, pueden hacer las cosas que aman, aunque sea en pedacitos pequeños".

Sus palabras y su historia resonaron fuertemente en la comunidad de fighting games (FGC), que la aplaudió y reconoció en redes sociales.

"Nunca estamos solos, y mientras sigamos intentarlo, siempre tendremos amigos que nos respalden en los momentos horribles, no solo en los buenos", señaló la campeona.

MÁS QUE UN TRIUNFO

Lo ocurrido en Orlando no solo quedará en la memoria por una victoria en Mortal Kombat XL, sino como un recordatorio de que la pasión y la resiliencia pueden superar las adversidades más duras. Con su hija en brazos, Legi0n demostró que la maternidad y los videojuegos también pueden ir de la mano.