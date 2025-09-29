Demon Slayer llega a la televisión abierta, conoce todos los detalles

Los fanáticos del anime en México están de fiesta: Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba), uno de los títulos más exitosos de la última década, llegará por primera vez a la televisión abierta. De esta manera, quienes no cuentan con una suscripción en plataformas digitales podrán disfrutar de la historia de Tanjiro y compañía desde la comodidad de su hogar.
UN FENÓMENO GLOBAL QUE LLEGA A CANAL 5
La noticia fue confirmada durante la convención Animole 2025 en el World Trade Center de Ciudad de México, donde Aniplex anunció que el anime se transmitirá a través de Canal 5.
Hasta ahora, la historia creada por Koyoharu Gotouge solo podía verse en Netflix y Crunchyroll, pero con esta nueva ventana se abrirá a un público más amplio.
FECHA Y HORARIO DEL ESTRENO
El primer episodio de Demon Slayer se transmitirá el lunes 6 de octubre a las 9:00 de la noche por Canal 5. Los espectadores podrán revivir las aventuras de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke enfrentándose a los temibles demonios en un horario nocturno pensado para los más fieles seguidores.
Aunque implica trasnochar un poco, la apuesta busca repetir el impacto que tuvo el anime desde su estreno original en Japón en 2019. Actualmente, la serie cuenta con cinco temporadas y se ha convertido en un fenómeno mundial.
LA HISTORIA QUE CONQUISTÓ AL PÚBLICO
Demon Slayer narra la vida de Tanjiro Kamado, un joven vendedor de carbón que ve su vida destrozada tras el asesinato de su familia a manos de demonios. Su hermana Nezuko logra sobrevivir, pero convertida en uno de ellos.
Con la ayuda del Pilar del Agua, Giyu Tomioka, y el entrenamiento de Sakonji Urokodaki, Tanjiro se convierte en cazador de demonios con una misión clara: hallar la cura para Nezuko y derrotar a Muzan Kibutsuji, el rey demonio.
Con su llegada a la televisión abierta, Demon Slayer se perfila como uno de los animes más vistos de la temporada en México. Canal 5 apuesta por un título que no solo ha marcado la última década, sino que también ha logrado consolidarse como un fenómeno cultural a nivel mundial.