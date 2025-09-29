Los Simpson vuelven a la pantalla grande después de 20 años

Han pasado casi dos décadas desde que Los Simpson sorprendieron al público con su primera película en 2007. Ahora, la familia amarilla más famosa de la televisión prepara su regreso al cine con una nueva aventura que promete revivir la emoción de su debut en la gran pantalla.

UNA ESPERA QUE PARECÍA INTERMINABLE

La primera película de Los Simpson llegó en un momento en el que muchos fans consideraban que la serie ya no tenía el mismo brillo de sus mejores años. Sin embargo, el largometraje logró convencer a gran parte del público y dejó abierta la puerta a una posible secuela.

Durante años circularon rumores y comentarios sobre un segundo filme, pero nunca se concretaba nada. Incluso Al Jean, uno de los showrunners de la serie, llegó a señalar que todo dependía del éxito en taquilla de Del revés 2 de Pixar.

EL ANUNCIO OFICIAL DE LOS SIMPSON: LA PELÍCULA 2

Finalmente, 20th Century Studios confirmó lo que los seguidores llevaban esperando: Los Simpson regresarán al cine con una nueva película programada para estrenarse el 23 de julio de 2027.

Aunque aún no se ha revelado el título oficial de la secuela, el estudio ya compartió un primer póster en el que aparece el icónico brazo de Homer sujetando una rosquilla con el número 2. Esta imagen fue suficiente para encender la nostalgia y la emoción de los fans.

LO QUE SE SABE HASTA AHORA

Por el momento no se ha dado a conocer la trama de la nueva entrega, pero todo apunta a que la familia Simpson volverá a protagonizar una historia llena de caos, humor y situaciones que pondrán a Springfield patas arriba.

El estreno marcará un hito importante: será el regreso de la familia amarilla a los cines justo 20 años después de su primera película, reafirmando que, a pesar del paso del tiempo, Los Simpson siguen siendo un fenómeno cultural que trasciende generaciones.