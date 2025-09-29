Pulgas y garrapatas: repelentes naturales para cuidar a tu mascota y mantener su buen olor

Con la llegada de la primavera y el verano, las altas temperaturas no solo traen paseos más largos y días soleados, también significan la aparición de parásitos como pulgas, garrapatas y mosquitos que afectan directamente la salud de nuestras mascotas.

Estos insectos, además de causar molestias, pueden transmitir enfermedades graves como la leishmaniosis canina.

Si bien existen productos comerciales eficaces como pipetas y collares antipulgas, también hay alternativas naturales que sirven como apoyo para mantener alejados a estos molestos visitantes.

5 REPELENTES NATURALES PARA PROTEGER A TUS MASCOTAS

A continuación, te compartimos cinco repelentes caseros fáciles de preparar y que, usados de forma complementaria, ayudan a cuidar a tu perro en los meses de más calor.

1. COLLAR ANTIPULGAS CON ROMERO

El romero es un excelente repelente natural. Para preparar este collar, mezcla alcohol puro con romero, aceite esencial de lavanda, hierba luisa, poleo y cápsulas de ajo.

Empapa un collar de tela en esta mezcla, deja secar y colócalo a tu perro. Su efecto dura alrededor de un mes.

2. POLVO DE CITRONELA

La citronela es conocida por repeler insectos. Puedes combinar tierra de diatomeas con aceites esenciales de citronela, eucalipto, lavanda y árbol de té.

Este polvo se aplica sobre el pecho del perro mediante un suave masaje. Es importante recordar que este remedio no debe usarse en gatos.

3. SPRAY DE HAMAMELIS

El hamamelis, con propiedades antiinflamatorias y astringentes, puede usarse como base para un spray natural.

Mezcla agua de hamamelis con aceite esencial de lavanda, citronela y eucalipto. Rocía sobre el pelaje del perro, evitando ojos y hocico, repitiendo la aplicación a diario.

4. REPELENTE DE HIERBA DE LIMÓN Y VINAGRE DE MANZANA

Basta con macerar hierba de limón con limón y vinagre de manzana. El líquido obtenido se coloca en un atomizador para usarlo como repelente natural en paseos o salidas al aire libre.

5. INFUSIÓN DE MANZANILLA

La manzanilla no solo calma irritaciones, también ayuda a repeler insectos. Prepara una infusión, deja enfriar y aplícala directamente sobre el pelaje de tu perro. Es segura y no tóxica.

Estos remedios caseros son un apoyo natural, pero no sustituyen los tratamientos veterinarios. Lo ideal es combinarlos con pipetas, collares antiparasitarios y revisiones periódicas con el veterinario. Así, tu mascota podrá disfrutar del buen tiempo sin las molestias de pulgas y garrapatas.