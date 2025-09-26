Esto es todo lo que se sabe del futuro en el cine de Demon Slayer

El fenómeno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sigue imparable y miles de seguidores esperan con ansias noticias sobre la continuación de la trilogía "Infinity Castle". Tras el estreno de la primera película, que arrasó en taquilla, la pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo llegarán las siguientes dos entregas a los cines?

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA PELÍCULA DE DEMON SLAYER?

Aunque los rumores no han parado, recientemente Rahul Purini, CEO de Crunchyroll, aclaró que las fechas aún no están definidas. En entrevista con The Hollywood Reporter, señaló que tanto Aniplex como Ufotable siguen evaluando el calendario de estrenos, pero reconoció la presión que existe por lanzar la secuela cuanto antes.

Purini aseguró: "Hemos anunciado que será una trilogía, pero todavía no se han decidido las fechas. Sabemos que los fans esperan con urgencia y queremos traer más Demon Slayer lo más pronto posible".

LO QUE SE ESPERA DE LAS PRÓXIMAS ENTREGAS

La primera película fue un éxito rotundo al recaudar más de 558 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en una de las cintas de anime más taquilleras de la historia. Con este antecedente, la expectativa por las secuelas es enorme. Desde Crunchyroll han reiterado que trabajan de la mano con Aniplex y Ufotable para ofrecer películas "igual de increíbles, si no mejores".

En cuanto al streaming, todavía no está claro si Crunchyroll tendrá exclusividad. Lo que sí se sabe, según Mitchel Berger de la misma compañía, es que Infinity Castle no estará disponible en plataformas digitales durante 2025. Sin embargo, todo apunta a que Crunchyroll será una de las opciones de transmisión cuando llegue el momento.

LA HISTORIA QUE VIENE EN DEMON SLAYER

La trama de las próximas películas promete un desenlace épico. La sinopsis oficial revela que, mientras los Cazadores de Demonios entrenan en el Hashira Training, Muzan Kibutsuji irrumpirá en la Mansión Ubuyashiki para arrastrar a Tanjiro y a los Hashira al aterrador Castillo Infinito. Ahí se desatará la batalla final entre los cazadores y los demonios, con la animación de Ufotable y la dirección de Haruo Sotozaki.

Por ahora, los fanáticos tendrán que armarse de paciencia, ya que la espera será larga. No obstante, la promesa de un cierre espectacular mantiene viva la emoción y la expectativa en todo el mundo.