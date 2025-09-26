Volver al futuro vuelve a los cines, fecha de reestreno y dónde verla en México

Hace cuatro décadas, Volver al Futuro llegó a la pantalla grande para cambiar la manera en que veíamos la ciencia ficción. Dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, la película de 1985 presentó al mundo a Marty McFly y al carismático Doc Brown, dos personajes que se convirtieron en referentes culturales.

Lo que empezó como un guion rechazado más de cincuenta veces terminó por convertirse en un fenómeno global. Sus frases, como el icónico "donde vamos, no necesitamos caminos", forman parte de la cultura popular, mientras que el DeLorean y sus viajes en el tiempo siguen inspirando a nuevas generaciones.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd lograron una química única en pantalla que, a pesar del paso de los años, mantiene viva la magia de la saga.

EL REGRESO A LA PANTALLA GRANDE

Con motivo del 40 aniversario de su estreno, Volver al Futuro regresa a los cines mexicanos. La noticia fue anunciada en redes sociales y confirmó que la cinta podrá disfrutarse en formatos 4D e IMAX, ofreciendo una experiencia inmersiva para los fanáticos de todas las edades.

FECHA Y PREVENTA

La cadena Cinépolis será la encargada de proyectar el reestreno en todo México. La preventa de boletos inicia el 26 de septiembre, mientras que el estreno oficial será el próximo 23 de octubre.

Además, habrá funciones especiales en Cinépolis VIP con un menú temático inspirado en la película. Estas se llevarán a cabo el mismo 23 de octubre en dos horarios: 6:30 p.m. y 9:30 p.m., con un costo de 750 pesos por persona.

CIUDADES CON FUNCIONES VIP

Las proyecciones temáticas estarán disponibles en:

Monterrey (Galerías y Punto Valle)

(Galerías y Punto Valle) Guadalajara (Galerías y La Perla)

(Galerías y La Perla) Morelia (Las Américas)

Ciudad de México (Arcos Bosques, Miyana y Mitikah)

(Arcos Bosques, Miyana y Mitikah) Querétaro (La Victoria Latitud y Antea)

EL MENÚ INSPIRADO EN EL UNIVERSO DE DOC Y MARTY

Quienes asistan a estas funciones especiales podrán disfrutar de un menú único que incluye:

Entrada: Chatarra de laboratorio, crujientes chicken tenders con salsa de alitas.

Plato fuerte: Pizza rehidratada, en colaboración con Pizza Hut .

. Postre: Experimento fallido, un brownie de galleta Oreo.

Bebidas: 1.21 Gigawatts (Sprite, Powerade y agua mineral) y 1985 Soda (Coca-Cola con helado de limón).

UNA CITA IMPERDIBLE PARA LOS FANS

Si alguna vez soñaste con viajar en el DeLorean, usar un hoverboard o probar la pizza futurista de la saga, este reestreno es la oportunidad perfecta para revivir la aventura de Marty y Doc en la pantalla grande.