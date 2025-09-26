Lady patadas es detenida luego de atacar a policía y volverse viral

Un nuevo caso de violencia contra elementos de seguridad en la Ciudad de México se volvió tendencia en redes sociales, luego de que una mujer apodada por los internautas como "Lady patadas" fuera captada agrediendo a un policía en plena vía pública.

EL MOMENTO QUE SE VOLVIÓ VIRAL

En el video, que rápidamente circuló en distintas plataformas, se observa a la mujer enfrentando a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Benito Juárez. Con teléfono en mano, lo reta para que intente quitárselo y en medio de gritos lo insulta llamándolo "perro". Segundos después, le lanza una patada que desató la indignación de miles de usuarios.

La situación escaló cuando la mujer lo volvió a patear y lo acusó de haber intentado arrebatarle el celular minutos antes. En el clip también se escucha cómo lo confronta diciendo: "Sí me pegaste hace rato... órale wey, que llegue la unidad de género", mientras lo empuja y continúa increpándolo frente a una patrulla.

LA VERSIÓN DE LA POLICÍA CAPITALINA

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron la mañana del 25 de septiembre de 2025, tras un reporte ciudadano en la colonia Miravalle. Un hombre solicitó apoyo porque su expareja había intentado ingresar por la fuerza a su domicilio, además de insultarlo y golpear su puerta.

Al arribar al lugar, uno de los policías intentó calmarla, pero la mujer reaccionó de forma más agresiva, gritando y golpeando al uniformado. Fue en ese momento cuando el oficial pidió refuerzos por radio y recibió la primera patada.

DETENCIÓN Y DENUNCIA FORMAL

Momentos después llegó una segunda unidad de la SSC, cuyos elementos lograron detener a la mujer y trasladarla ante el Juez Cívico, quien levantó la boleta de remisión correspondiente.

La Dirección General de Asuntos Internos y Derechos Humanos acompañó al oficial agredido para interponer la denuncia formal, con el objetivo de que el caso sea atendido conforme a la ley.

Este incidente ha generado debate en redes sociales, donde muchos condenaron la violencia hacia los policías y pidieron que se tomen medidas firmes para evitar agresiones de este tipo en el futuro.