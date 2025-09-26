  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | "Lady Patadas": Mujer reta y agrede a policía en CDMX; causa indignación en redes sociales

En la grabación, que circula ampliamente en plataformas digitales, se observa cómo la fémina alterada se encara con el oficial en Benito Juárez

Sep. 26, 2025
VIDEO | Lady Patadas: Mujer reta y agrede a policía en CDMX; causa indignación en redes sociales

Un nuevo caso de violencia contra la autoridad se viralizó en redes sociales luego de que una mujer, apodada por internautas como "Lady racista", fuera captada en video agrediendo físicamente a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

VIDEO DE LADY PATADAS

En la grabación, que circula ampliamente en plataformas digitales, se observa cómo la mujer, visiblemente alterada, se encara con el oficial en la alcaldía Benito Juárez.

Con teléfono en mano, lo reta a que se lo arrebate mientras lo insulta y le grita: "¡Quítate qué, quítate qué, perro!". Acto seguido, le lanza una patada.

Lejos de calmarse, la mujer continúa con los insultos y agresiones físicas. En otro momento del video se escucha cuando reclama al policía:

"Sí me pegaste hace rato... órale wey, órale wey, que llegue la unidad de género", mientras vuelve a propinarle otra patada. También lo acusa de no querer proporcionarle su nombre completo y le avienta el celular en el rostro.

La agresión ocurrió frente a una patrulla del Cuadrante 09. Cuando el oficial intenta resguardarse en el vehículo, la mujer lo empuja y grita: "¡No me avientes... tú no me puedes tocar!".

VERSIÓN OFICIAL DE LA SSC

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los hechos tuvieron lugar la mañana del jueves 25 de septiembre en la calle Altamira, colonia Miravalle.

Todo comenzó cuando un ciudadano solicitó apoyo tras denunciar que su expareja sentimental intentó ingresar por la fuerza a su domicilio y, al ser rechazada, comenzó a insultar y golpear la puerta.

Los policías arribaron al lugar y trataron de calmarla, sin embargo, su comportamiento se tornó más violento. El oficial que aparece en la grabación fue agredido con patadas mientras pedía refuerzos.

Con la llegada de una segunda unidad, la mujer fue detenida y trasladada ante el Juez Cívico, quien levantó la boleta de remisión.

La SSC informó además que la Dirección General de Asuntos Internos y Derechos Humanos brindó acompañamiento al elemento para interponer la denuncia formal.

Este caso se suma a la lista de incidentes en los que ciudadanos atacan a autoridades, generando debate en redes sociales sobre el respeto a los cuerpos de seguridad y el uso de la fuerza policial en situaciones de agresividad extrema.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Santoral de hoy, 26 de septiembre: San Cosme y San Damián, hermanos gemelos, patronos de los médicos
Viral

Santoral de hoy, 26 de septiembre: San Cosme y San Damián, hermanos gemelos, patronos de los médicos

Septiembre 26, 2025

Hoy, son invocados especialmente por profesionales de la salud, quienes ven en ellos un símbolo de entrega, compasión y servicio desinteresado

Taz Skylar habla sobre su personaje de Sanji en el live action de One Piece
Viral

Taz Skylar habla sobre su personaje de Sanji en el live action de One Piece

Septiembre 26, 2025

"Pierna Negra", es un personaje clave en la tripulación de Luffy; Sin embargo, el actor buscó darle un enfoque distinto en comparación

¿Vale la pena comprar el MiFi de CFE para tener internet portátil?
Viral

¿Vale la pena comprar el MiFi de CFE para tener internet portátil?

Septiembre 26, 2025

Con el MiFi de CFE Internet para Todos, los usuarios pueden llevar su propia red inalámbrica a donde vayan