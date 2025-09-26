VIDEO | "Lady Patadas": Mujer reta y agrede a policía en CDMX; causa indignación en redes sociales

Un nuevo caso de violencia contra la autoridad se viralizó en redes sociales luego de que una mujer, apodada por internautas como "Lady racista", fuera captada en video agrediendo físicamente a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

VIDEO DE LADY PATADAS

Una feminista nombrada #LadyPatadas fue captada en la colonia Miravalle (Benito Juárez, CDMX) agrediendo a un policía —insultos y patadas — tras negarse a ser trasladada tras presunto problema con su pareja. Fue detenida y presentada ante un juez cívico. pic.twitter.com/JCt4EjFgQh — Anonymous Hispano (@anonopshispano) September 26, 2025

En la grabación, que circula ampliamente en plataformas digitales, se observa cómo la mujer, visiblemente alterada, se encara con el oficial en la alcaldía Benito Juárez.

Con teléfono en mano, lo reta a que se lo arrebate mientras lo insulta y le grita: "¡Quítate qué, quítate qué, perro!". Acto seguido, le lanza una patada.

Lejos de calmarse, la mujer continúa con los insultos y agresiones físicas. En otro momento del video se escucha cuando reclama al policía:

#LadyPatadas en #CDMX

Una mujer golpeó a un policía de la #SSC a patadas mientras exigía una unidad de género para "defenderse". Fue detenida y presentada ante un juez.



¿Abuso de autoridad o abuso de privilegios? pic.twitter.com/QwNsAN8WZL — El Quinqué Digital (@el_elquinque) September 26, 2025

"Sí me pegaste hace rato... órale wey, órale wey, que llegue la unidad de género", mientras vuelve a propinarle otra patada. También lo acusa de no querer proporcionarle su nombre completo y le avienta el celular en el rostro.

La agresión ocurrió frente a una patrulla del Cuadrante 09. Cuando el oficial intenta resguardarse en el vehículo, la mujer lo empuja y grita: "¡No me avientes... tú no me puedes tocar!".

VERSIÓN OFICIAL DE LA SSC

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los hechos tuvieron lugar la mañana del jueves 25 de septiembre en la calle Altamira, colonia Miravalle.

Todo comenzó cuando un ciudadano solicitó apoyo tras denunciar que su expareja sentimental intentó ingresar por la fuerza a su domicilio y, al ser rechazada, comenzó a insultar y golpear la puerta.

Los policías arribaron al lugar y trataron de calmarla, sin embargo, su comportamiento se tornó más violento. El oficial que aparece en la grabación fue agredido con patadas mientras pedía refuerzos.

Con la llegada de una segunda unidad, la mujer fue detenida y trasladada ante el Juez Cívico, quien levantó la boleta de remisión.

La SSC informó además que la Dirección General de Asuntos Internos y Derechos Humanos brindó acompañamiento al elemento para interponer la denuncia formal.

Este caso se suma a la lista de incidentes en los que ciudadanos atacan a autoridades, generando debate en redes sociales sobre el respeto a los cuerpos de seguridad y el uso de la fuerza policial en situaciones de agresividad extrema.