Taz Skylar habla sobre su personaje de Sanji en el live action de One Piece

Taz Skylar, actor hispano-británico nacido en Tenerife en 1995, fue una de las grandes figuras de la primera jornada de la San Diego Comic-Con Málaga. Reconocido mundialmente por interpretar a Sanji en la adaptación live action de One Piece para Netflix, el actor compartió cómo este papel cambió su vida y la manera en que entiende su profesión.

"Interpretar a Sanji ha sido un giro de 360 grados en mi vida. Ha sido como tener un mentor que me inspira a dar lo mejor de mí en todo lo que hago", confesó Skylar.

SANJI Y SU RESPETO HACIA LAS MUJERES

Sanji, conocido como "Pierna Negra", es un personaje clave en la tripulación de Luffy; Sin embargo, Taz buscó darle un enfoque distinto en comparación con el anime.

"El Sanji de la serie no es un enamoradizo obsesionado con ligar, sino alguien con un profundo respeto hacia las mujeres. Ese respeto nace de la relación que tuvo con su madre y su hermana, quienes fueron las únicas que lo cuidaron en su infancia", explicó el actor.

UN ENTRENAMIENTO FÍSICO EXTREMO

Para dar vida al carismático cocinero y luchador, Taz tuvo que someterse a un exigente proceso de preparación. "Entrené ocho horas diarias durante seis meses para aprender artes marciales. Fue lo más duro que he hecho en mi vida. Cambió mi manera de ver el dolor y mi resistencia", relató.

El actor aseguró que la disciplina adquirida en ese proceso lo marcó para siempre, transformando no solo su cuerpo, sino también su mentalidad.

UNA NUEVA RELACIÓN CON LA COMIDA

Interpretar a Sanji también significó un cambio en su relación personal con la gastronomía. "Antes del rodaje tenía problemas con la comida, pero gracias al personaje aprendí a disfrutarla. Ahora, cuando viajo, busco la comida local más auténtica, incluso en bares de carretera o en casas de familia", contó Skylar.

Además, reveló que guarda un cuaderno con recetas locales que va recopilando en sus viajes, para luego cocinarlas con sus seres queridos.

LO QUE VIENE EN LA SEGUNDA TEMPORADA

Aunque no pudo revelar detalles específicos, Skylar adelantó que la segunda temporada de One Piece será aún más ambiciosa. "Será mucho más espectacular que la primera. Todo está pensado a mayor escala", prometió.

El actor dejó claro que, al igual que su personaje, está dispuesto a darlo todo para mantener viva la esencia de One Piece en esta nueva etapa.