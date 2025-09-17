One Piece temporada 2: todos los detalles del nuevo avance del live-action

La segunda temporada de One Piece ha presentado un nuevo avance que emociona a los fanáticos de la obra de Eiichiro Oda. En este tráiler, los Sombrero de Paja se adentran en la Grand Line, preparándose para enfrentar los desafíos de la Saga de Alabasta, mientras Iñaki Godoy lidera a la tripulación como Monkey D. Luffy.

UN VISTAZO A LA ACCIÓN DE LA TEMPORADA 2

El avance muestra varias secuencias cargadas de emoción y adrenalina, con toda la tripulación en acción. Sin embargo, Netflix mantiene un misterio alrededor de uno de los personajes más esperados: Tony Tony Chopper. Aunque el reno de nariz azul fue mostrado en el evento TUDUM, aún no aparece en la serie, probablemente debido a su recreación en CGI, que requiere cuidado para no romper la inmersión de la historia.

ARCOS QUE MARCARÁN LA TEMPORADA

La producción avanza con rapidez y promete llevar a los espectadores por los arcos más icónicos de One Piece: Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island. Esta nueva temporada llegará a Netflix en 2026, aunque la fecha exacta de estreno todavía no ha sido revelada.

Entre los personajes que aparecerán se encuentran Smoker, Nico Robin y Laboon, cuyo encuentro con los Sombrero de Paja será intenso y memorable. La temporada 2 cuenta con la supervisión directa de Eiichiro Oda, quien ha expresado su satisfacción con el resultado del live-action. Este proyecto ambicioso busca redefinir la forma en que se adaptan los mangas a la pantalla.

EXPECTATIVAS PARA 2026

Con cada nuevo avance, la expectativa de los fanáticos crece, y la temporada 2 de One Piece promete mantener el nivel de calidad y emoción que los seguidores esperan. La combinación de acción, aventura y fidelidad al manga apunta a que estos episodios serán un hito dentro de las adaptaciones de live-action de series animadas.