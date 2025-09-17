Santoral de hoy 17 de septiembre: Día del Santo de San Roberto Belarmino

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Roberto Belarmino, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Cabe destacar que, San Roberto Belarmino fue un influyente teólogo jesuita y una de las figuras más destacadas de la Contrarreforma. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1560 y se formó en filosofía y teología en el Colegio Romano, donde más tarde también enseñaría.

Su obra más célebre, *Controversias del Cristianismo contra los herejes de este tiempo*, publicada en 1613, fue fundamental en la defensa doctrinal de la Iglesia Católica frente a los reformadores protestantes. Dotado de gran rigor intelectual y espíritu pastoral, su legado teológico fue reconocido oficialmente cuando el Papa Pío XI lo canonizó y lo nombró Doctor de la Iglesia en el siglo XX.

CLARIDAD

Hoy, San Roberto Belarmino, la Iglesia católica celebra la onomástica de Adriana de Frisia, Hildegarda de Bingen, Francisco María de Camporosso, Lamberto de Lieja, Manuel Nguyen Van Trieu, Pedro Arbués, Reinaldo de Mélinais, Rodingo de Argona, Sátiro de Milán, Columba de Córdoba. En este miércoles 17 de septiembre de 2025 es conocido por San Roberto Belarmino y son las personas que podrán celebrar este día.

El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica.

SANTOS DE HOY

Hoy, miércoles, 17 de septiembre de 2025, son muchos los santos y santas que se festejan con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria.